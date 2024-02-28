На півдні Сили ППО збили 10 "шахедів"
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони за ніч збили 10 іранських безпілотників "шахед", які були відправлені з Чорного моря для нападу на Миколаївську та Одеську області, причому більшість з них були збиті над морем.
Уночі 10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину і Одещину. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Більшість "шахедів" збита над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині. Про це повідомили в Силах оборони півдня, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".
Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури.
Сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Люди не ушкоджені.
Доповнення
За даними Повітряних Сил ЗСУ, росіяни у ніч на 28 лютого атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ – рф.
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.