На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 иранских беспилотников "шахед", которые были отправлены из Черного моря для нападения на Николаевскую и Одесскую области, причем большинство из них были сбиты над морем.
Ночью 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Большинство "шахедов" сбито над морем: 1 на Николаевщине, 9 в Одесской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.
Детали
Отмечается, что россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".
Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.
Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не повреждены.
Дополнение
По данным Воздушных Сил ВСУ, россияне в ночь на 28 февраля атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.
В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.
На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 иранских беспилотников "шахед", которые были отправлены из Черного моря для нападения на Николаевскую и Одесскую области, причем большинство из них были сбиты над морем.
Авиация сил обороны нанесла 15 ударов по врагу - Генштаб
В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по живой силе противника, уничтожив 2 российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 беспилотника-разведчика.
Пусть решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит других - премьер Эстонии Калас
Премьер-министр Эстонии Каллас надеется, что решение Дании отправить все свои боеприпасы в Украину вдохновит другие страны на предоставление большей военной помощи.
В россии заявили о сбитом дроне над Белгородской областью
Российская противовоздушная оборона якобы сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью 28 февраля.
День штурманской службы авиации ВСУ. Что еще можно отметить 28 февраля
Сегодня, 28 февраля, свой профессиональный праздник отмечают штурманы авиации Вооруженных сил Украины. Событие было введено в 2008 году приказом министра обороны Украины.
Короля Норвегии госпитализировали в Малайзии
Король Норвегии был госпитализирован в Малайзии из-за инфекции во время частной поездки в эту страну Юго-Восточной Азии.
Apple отказывается от проекта беспилотного электромобиля
Apple отменила свои планы по разработке электромобилей после более чем десятилетней работы и переведет сотрудников из проекта в свое подразделение искусственного интеллекта.
На оккупированных территориях захватчики раздали план явки на "выборы" - ЦНС
Российские оккупанты на оккупированных территориях распространили среди таких структур, как учебные заведения, план обеспечения высокой явки на фейковые выборы для легитимизации оккупации.
Украине труднее добиваться успехов на поле боя из-за бездействия Конгресса - Миллер
Бездействие Конгресса по утверждению дополнительной помощи усложнит успех украинских войск в борьбе с российскими войсками, заявил представитель Государственного департамента США.
Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии
Сотни тысяч жителей юго-восточной Австралии получили приказ об эвакуации, поскольку экстремальная жара и катастрофическая опасность лесных пожаров угрожали масштабными лесными пожарами.