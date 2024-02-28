На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"

Ночью 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Большинство "шахедов" сбито над морем: 1 на Николаевщине, 9 в Одесской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136".

Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не повреждены.

Дополнение

По данным Воздушных Сил ВСУ, россияне в ночь на 28 февраля атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.