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На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"

На юге Силы ПВО сбили 10 "шахедов"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 05:24  •  22554 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 10 иранских беспилотников "шахед", которые были отправлены из Черного моря для нападения на Николаевскую и Одесскую области, причем большинство из них были сбиты над морем.

Ночью 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часа подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку. Большинство "шахедов" сбито над морем: 1 на Николаевщине, 9 в Одесской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Детали

Отмечается, что россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе  типа "Shahed-131/136".

Во время маневров дронов  над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не повреждены.

Дополнение

По данным Воздушных Сил ВСУ, россияне в ночь на 28 февраля атаковали зенитными управляемыми ракетами С-300 с оккупированной Донетчины и 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарск - рф.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено 10 "шахедов" в пределах Одесской и Николаевской областей.

говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ. 
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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На півдні Сили ППО збили 10 "шахедів"
Ukrainian Air Defense Forces shoot down 10 "Shahed" militants in the south
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