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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3828 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Євлаш про зміну тактики масованих обстрілів: це гра на виснаження

Київ • УНН

 • 31526 перегляди

росія продовжує використовувати різні тактичні прийоми в спробі знайти слабкі місця української ППО, в той час як Україна маневрує своїми силами для відбиття цих атак.

Євлаш про зміну тактики масованих обстрілів: це гра на виснаження

росія продовжує шукати слабкі місця в українській протиповітряній обороні, використовуючи різні методи та тактики. Водночас ворог інтенсифікував використання керованих авіабомб у прифронтових містах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Ресурси, навіть у такої великої країни, не безлімітні, їм доводиться на це зважати. Крім того, на третій рік війни росіяни розуміють, що не так просто атакувати ті чи інші об’єкти, адже ми також вживаємо певні заходи для наших об’єктів інфраструктури

- каже Євлаш.

За його словами, ворог намагається "промацувати" українське ППО, аналізовувати та використовувати різні методи.

Це гра на виснаження. Вони намагаються знайти слабкі сторони та шпарини, в той час як ми намагаємось маневрувати наявними силами та засобами, аби відбивати ці ракетно-дронові атаки

- сказав він.

Євлаш каже, що ворог інтенсифікує використання КАБів на прифронтові міста.

Ми бачимо, по передньому краю досить активно застосовуються ці керовані авіаційні бомби, і це наразі є серйозною проблемою

- додав він.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 531 980 осіб, 8001 танк та сотень одиниць військової техніки.

Повітряні сили ППО вночі збили чотири керовані авіаракети21.06.24, 06:57 • 47655 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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