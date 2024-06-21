Євлаш про зміну тактики масованих обстрілів: це гра на виснаження

росія продовжує шукати слабкі місця в українській протиповітряній обороні, використовуючи різні методи та тактики. Водночас ворог інтенсифікував використання керованих авіабомб у прифронтових містах. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

Ресурси, навіть у такої великої країни, не безлімітні, їм доводиться на це зважати. Крім того, на третій рік війни росіяни розуміють, що не так просто атакувати ті чи інші об’єкти, адже ми також вживаємо певні заходи для наших об’єктів інфраструктури