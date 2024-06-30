рф за тиждень застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб - Зеленський
Київ • УНН
Цього тижня Росія застосувала понад 800 керованих авіабомб проти українських міст, населених пунктів та цивільного населення, що змусило Україну придбати засоби дальнього радіусу дії та сучасну протиповітряну оборону для знищення російських бойових літаків, що перевозять ці бомби.
За цей тиждень росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Лише за цей тиждень росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. Проти наших міст і громад, проти наших людей, проти всього, що забезпечує нормальність життя", - повідомив Зеленський. Президент наголосив, що Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. "Потрібен цей крок
За його словами, потрібні чіткі рішення, які допоможуть захистити українських людей. "Завдання ударів на великі відстані й сучасна протиповітряна оборона – це основа для зупинення щоденного російського терору. Дякую всім партнерам, які це розуміють", - написав Зеленський.
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