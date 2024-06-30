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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Найбільша проблема з КАБами: потрібні далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки рф - Зеленський

Київ • УНН

 • 113019 перегляди

Необхідно знайти далекосяжні рішення проти російських аеродромів, звідки військові літаки здійснюють атаки на Україну, заявив в одному з інтерв'ю Президент Зеленський.

Найбільша проблема з КАБами: потрібні далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки рф - Зеленський

Потрібно шукати далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує для використання КАБів по Україні. ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне допомогли б сьогодні. Про це повідомив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.

Безумовно всі розуміють, що найбільша проблема з КАБами та ракетами на сьогодні. КАБи вони застосовують по всьому сході і тут ми говоримо про Харків. Безумовно їм дуже складно, але також на Донбасі, той самий Покровськ, Торецьк, весь цей напрямок…Це тисячі щомісячно. Яка можу бути боротьба з КАБами? Системи ППО, але якщо ми з вами візьмемо вартість ракети та кількість ракети Patriot та візьмемо КАБи, то тисячі в місяць у нас ніколи не буде, та й сотні Patriot на місяць у нас не буде, тому що кожна ракета біля 3 млн й тут питання не тільки в грошах, ви знаєте їх просто стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротися проти КАБа й будь-яка система Air defens , тобто в будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете вигравати, а в довгу росіяни вас переграють

- розповів Зеленський.

Він зазначив, що потрібно шукати далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує, щоб застосовувати КАБи.

Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити по містах, енергетиці, водопостачанню і ви програєте. Тобто шукати потрібно далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує, щоб застосовувати КАБи. Це в нас виходить на сьогодні навіть беручи Крим, тобто не тільки російська території, а й Крим у нас виходить 300 км+. Тому сказати, що рішення що ми можемо застосовувати HIMARS щось вирішує щодо КАБів, або російської авіації - ні

- зазначив Зеленський.

Тобто за його словами, рішення президента США Джо Байдена дати Україні можливість бити по скупченню техніки рф на українській території або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону - позитивне, але воно не вирішує проблему знищення міст та сіл.

"Воно вирішує тактичні моменти, стратегічно - це не стратегічна зброя. Ми не можемо тактичною зброєю воювати проти стратегічних проблем, як КАБи та їх авіація. ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне нам допомогли сьогодні, коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи, їх КАБи летять поки що не на велику дистанцію і ми можемо бити по цім аеродромах. Вже є аеродроми, які вони застосовують і які знаходяться на більшій відстані, де. Вони використовують інші ракети. Тобто сьогодні треба дати нам можливість використовувати ATACMS в глиб по російській федерації", - пояснив Зеленський.

рф за тиждень застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб - Зеленський30.06.24, 12:38 • 112193 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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