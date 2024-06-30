Найбільша проблема з КАБами: потрібні далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки рф - Зеленський
Київ • УНН
Необхідно знайти далекосяжні рішення проти російських аеродромів, звідки військові літаки здійснюють атаки на Україну, заявив в одному з інтерв'ю Президент Зеленський.
Потрібно шукати далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує для використання КАБів по Україні. ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне допомогли б сьогодні. Про це повідомив в інтерв'ю Президент Володимир Зеленський Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, передає кореспондент УНН.
Безумовно всі розуміють, що найбільша проблема з КАБами та ракетами на сьогодні. КАБи вони застосовують по всьому сході і тут ми говоримо про Харків. Безумовно їм дуже складно, але також на Донбасі, той самий Покровськ, Торецьк, весь цей напрямок…Це тисячі щомісячно. Яка можу бути боротьба з КАБами? Системи ППО, але якщо ми з вами візьмемо вартість ракети та кількість ракети Patriot та візьмемо КАБи, то тисячі в місяць у нас ніколи не буде, та й сотні Patriot на місяць у нас не буде, тому що кожна ракета біля 3 млн й тут питання не тільки в грошах, ви знаєте їх просто стільки не виробляють. Тому Patriot не може боротися проти КАБа й будь-яка система Air defens , тобто в будь-якому випадку на короткій дистанції ви будете вигравати, а в довгу росіяни вас переграють
Він зазначив, що потрібно шукати далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує, щоб застосовувати КАБи.
Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити по містах, енергетиці, водопостачанню і ви програєте. Тобто шукати потрібно далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які росія застосовує, щоб застосовувати КАБи. Це в нас виходить на сьогодні навіть беручи Крим, тобто не тільки російська території, а й Крим у нас виходить 300 км+. Тому сказати, що рішення що ми можемо застосовувати HIMARS щось вирішує щодо КАБів, або російської авіації - ні
Тобто за його словами, рішення президента США Джо Байдена дати Україні можливість бити по скупченню техніки рф на українській території або на кордоні, або навіть на російській території вздовж кордону - позитивне, але воно не вирішує проблему знищення міст та сіл.
"Воно вирішує тактичні моменти, стратегічно - це не стратегічна зброя. Ми не можемо тактичною зброєю воювати проти стратегічних проблем, як КАБи та їх авіація. ATACMS, які можуть бити на 300 км напевне нам допомогли сьогодні, коли є аеродроми, де вони використовують свої КАБи, їх КАБи летять поки що не на велику дистанцію і ми можемо бити по цім аеродромах. Вже є аеродроми, які вони застосовують і які знаходяться на більшій відстані, де. Вони використовують інші ракети. Тобто сьогодні треба дати нам можливість використовувати ATACMS в глиб по російській федерації", - пояснив Зеленський.
рф за тиждень застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб - Зеленський30.06.24, 12:38 • 112193 перегляди