Уперше в історії винищувач F-16 знищив одразу 6 крилатих ракет

Українському пілоту винищувач F-16 вдалося знищити одразу 6 крилатих ракет. Це вперше в історії, коли за один виліт F-16 знищується така кількість ракет. Про це повідомив у Facebook, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН із посиланням на ПС ЗСУ.

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Повідомляється, що це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.

"Вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищує одразу шість крилатих ракет противника!",—йдеться у дописі.

"Штурман наведення виводить мене на ворожі цілі, по курсу група з восьми крилатих ракет. Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди — значить ракети мають власний РЕБ — так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже в прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив — обидві цілі знищено!",—поділився з Юрієм Ігнатом пілот F-16.

Юрій Ігнат підкреслив, що під крилами F-16 в українського пілота є лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря": середнього та ближнього радіусу дії. Першими у хід пішли ракети із більшою дальністю, потім льотчику довелося зблизитися до близько двох миль, аби застосувати ракети малого радіусу дії.

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"Я підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж "фонить російським РЕБом", та це їм не надто допомогло. Перший пуск — ціль збита, другий — теж! Радості не було меж, бо усі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, аби дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27",— також розповів пілот F-16.

Пілот, виконуючи команду з пункту управління, після завершення бойового завдання та виходу на чергування, виявив ще одну ворожу ціль, що рухалася в напрямку столиці. Залишаючи лише скорострільну авіаційну гармату в арсеналі, він вирішив застосувати її проти швидко летючої ракети, яка рухалася на великій швидкості.

"Я розумів, що шансів поцілити у ракету, що летить із швидкістю 650 км+ небагато, — сказав пілот, — спершу треба знайти її в небі вирівнятись по висоті і, з відстані не більше як 500 метрів, вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно — у разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків"

Ігнат зауважив, що пілот розумів наскільки небезпечні дії виконував, як ризикує життям, проте знав, як правильно діяти в цій ситуації, бо не так давно проходив перенавчання на F-16 в Сполучених Штатах Америки.

"За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них — авіаційною гарматою. І робить це — українець!",— підсумував Ігнат.

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