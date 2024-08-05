В Киеве затруднено движение на Лобановского: что известно 9 минут назад • 1016 просмотра

В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов" Эксклюзив час назад • 27273 просмотра

Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня 6 часов назад • 29559 просмотра

Вражеские беспилотники из Черкасской области направляются на Киевскую область 8 часов назад • 48021 просмотра