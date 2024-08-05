Киев • УНН
Президент Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину, опубликовав фото самолетов в Telegram. Он назвал это реализацией оборонной потребности и амбиций Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что истребители F-16 - теперь реальность в украинском небе, опубликовав фото самолетов в Telegram. Глава государства назвал это реализацией оборонной потребности и амбиций Украины, пишет УНН.
Мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью, а теперь F-16 - это действительно реальность, реальность в нашем небе
"F-16 в Україні, ми забезпечили це": Зеленський підтвердив прибуття в Україну літаків F-164 августа 2024, 14:11 • 101978 просмотров