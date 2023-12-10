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Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen - Игнат

Киев  •  УНН

10 декабрь 2023, 11:15  •  4026 просмотра

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Швеция рассматривает возможность передачи Украине истребителей Gripen, сейчас продолжаются консультации, а украинские пилоты уже испытали самолеты в Швеции. F-16 остается основным боевым самолетом для Украины.

Страны-партнеры рассматривают возможность передачи Украине шведских истребителей Gripen, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Основным боевым самолетом будет F-16. Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодня. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение по Gripen, это будет неплохим вариантом для нас,

- сказал Игнат.

Детали

Он также отметил, что Швеция рассматривает возможность разработки более новой версии истребителя Gripen, на которые будут переходить воздушные силы Швеции. Поэтому Украина будет иметь перспективу получить эти самолеты.

Спикер добавил, что украинские пилоты уже тестировали истребители Gripen в Швеции.

Во время первого визита в Королевство Швеция командующий Воздушных сил оставил там специалистов, когда собственно происходила встреча, чтобы они исследовали возможность предоставления Украине этих самолетов и провели определенные ознакомительные полеты на них, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную - можем или не можем мы получить эту технику,

- отметил Игнат.

В настоящее время продолжаются консультации по передаче самолетов. Он отметил, что это были только тестирование самолетов, а не обучение пилотов. Тренировка военных начнется только после того, как будет объявлено решение о передаче самолетов Gripen.

 Напомним

Украина и Швеция обсуждают совместную работу в сфере инноваций, а также вероятную передачу Вооруженным силам Украины самолетов Gripen.

Павел Башинский

Павел Башинский

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