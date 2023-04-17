Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29 - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, официально сообщили в Минобороны страны, пишет УНН.
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"Словакия уже передала Украине все 13 заявленных истребителей МиГ-29. После четырех единиц... остальные 9 единиц также успешно передали украинским силам", - говорится в сообщении.
Детали
Министр обороны Словацкой Республики Ярослав Надь отметил, что самолеты МиГ-29 являются значительной поддержкой Украины в ее защите от российской военной агрессии и защите человеческих жизней. "К тому же, в отличие от нашего соседа, эти самолеты были для нас неиспользуемыми. Мы правильно делаем", - сказал министр.
Дополнение
Польша заявила о передаче Украине уже 8 МиГ-29 и что страны могли бы передать еще шесть истребителей Украине.