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Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 - Міноборони

Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29 - Міноборони

Київ • УНН

 • 810943 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Словаччина вже передала Україні всі 13 обіцяних винищувачів МіГ-29, офіційцно повідомили в Міноборони країни, пише УНН.

Цитата

"Словаччина вже передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Після чотирьох одиниць... решту 9 одиниць також успішно передали українським силам", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Міністр оборони Словацької Республіки Ярослав Надь зауважив, що літаки МіГ-29 є значною підтримкою України у її захисті від російської військової агресії та у захисті людських життів. "До того ж, на відміну від нашого сусіда, ці літаки були для нас невикористовувані. Ми правильно робимо", - сказав міністр.

Доповнення

Польща заявила про передачу Україні уже 8 МіГ-29 і що країни могла б передати ще шість винищувачів Україні.

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