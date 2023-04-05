Польща передасть найближчим часом ще чотири МіГ-29 і готова відправити ще 6 - Дуда

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«Чотири МіГ-29 з наших складів, які знаходилися ще в нас, були протягом останніх місяців були вже передані в розпорядження Збройним силам України. Чотири МіГи передаються тепер в останній час, додаткові, тобто вже передано вісім», - сказав Дуда.

Дуда додав, що Польща могла б швидко передати ще шість винищувачів Україні.

«Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МіГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МіГи будуть нам ще поки що потрібні», - розповів Дуда.

Він зазначив, що Польща зможе передати Україні й інші МіГи за потреби, але потрібна згода союзників.

Доповнення

3 квітня повідомлялося, що Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29.