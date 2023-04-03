Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29 - канцелярія Дуди
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач, передає УНН із посиланням на RMF24.
Як пише видання, зі слів Пшидача, "до України вже прибули кілька польських МіГів".
Цитата
"За моєю інформацією, цей процес вже завершено, тобто передача цієї першої частини (МіГ-29 – ред.)", - сказав Пшидач на уточнення інтерв'юера стосовно польських МіГів.
"Звичайно, будуть розмови про можливу подальшу підтримку", - додав він.
@marcin_przydacz w #RozmowaRMF: Kilka polskich MIG-ów 29 już trafiło na Ukrainę. Ukraińcy na pewno będą zabiegać o dalsze wsparcie @RMF24pl pic.twitter.com/rKrK0KoZ49— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) April 3, 2023
Доповнення
Раніше повідомлялося, що Польща найближчими днями передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.