Польша передала Украине первые истребители МиГ-29 - канцелярия Дуды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Польша передала Украине первые истребители МиГ-29. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Как пишет издание, со слов Пшидача, "в Украину уже прибыли несколько польских МиГов".
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"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части (МиГ-29 – ред.)", - сказал Пшидач на уточнение интервьюера относительно польских МиГов.
"Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", - добавил он.
@marcin_przydacz w #RozmowaRMF: Kilka polskich MIG-ów 29 już trafiło na Ukrainę. Ukraińcy na pewno będą zabiegać o dalsze wsparcie @RMF24pl pic.twitter.com/rKrK0KoZ49— RozmowaRMF (@Rozmowa_RMF) 3 апреля 2023 года
Дополнение
Ранее сообщалось, что Польша в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.