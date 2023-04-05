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Польша передаст в ближайшее время еще четыре МиГ-29 и готова отправить еще 6 - Дуда

Польша передаст в ближайшее время еще четыре МиГ-29 и готова отправить еще 6 - Дуда

Киев • УНН

 • 251012 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Четыре МиГ-29 с наших складов, которые находились еще у нас, были в течение последних месяцев были уже переданы в распоряжение Вооруженным силам Украины. Четыре МиГа передаются теперь в последнее время, дополнительные, то есть уже передано восемь», - сказал Дуда.

Дуда добавил, что Польша могла бы быстро передать еще шесть истребителей Украине.

«Мы готовы еще передать шесть, которые теперь готовятся, они могли бы быть переданы довольно быстро. В нашем распоряжении есть еще самолеты МиГ, которые были модернизированы до стандартов НАТО. Эти МиГи будут нам еще пока что нужны», - рассказал Дуда.

Он отметил, что Польша сможет передать Украине и другие МиГи при необходимости, но нужно согласие союзников.

Дополнение

3 апреля сообщалось, что Польша передала Украине первые истребители МиГ-29.

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