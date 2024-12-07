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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 398 просмотра

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Вторая партия F-16 из Дании прибыла в Украину. Самолеты из первой партии уже активно используются для сбития российских ракет и защиты инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая партия F-16 от Дании уже прибыла в Украину, передает УНН.

Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию 

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были такими решительными, уже удалось бы предотвратить российский террор", - резюмировал Зеленский.

Напомним

В ноябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
daniyaДания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon