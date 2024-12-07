Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский
Киев • УНН
Вторая партия F-16 из Дании прибыла в Украину. Самолеты из первой партии уже активно используются для сбития российских ракет и защиты инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторая партия F-16 от Дании уже прибыла в Украину, передает УНН.
Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, которое отличает Данию
По словам Президента, предоставленные датчанами самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают людей и инфраструктуру.
"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были такими решительными, уже удалось бы предотвратить российский террор", - резюмировал Зеленский.
Напомним
В ноябре премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания передаст Украине еще две партии истребителей F-16.