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ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине до 30 млрд евро - СМИ

ЕС обсуждает новый пакет военной помощи Украине до 30 млрд евро - СМИ

Киев  •  УНН

 • 1536 просмотра

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Министры иностранных дел ЕС рассматривают новый пакет военной помощи Украине. Сумма может составить от 20 до 30 миллиардов евро, окончательное решение примут лидеры ЕС 6 марта.

В ЕС рассматривают новый пакет военной помощи Украине, размер которого может составить от 20 до 30 миллиардов евро, окончательное решение примут лидеры ЕС на следующей неделе, сообщил в понедельник редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудили дополнительный пакет военной помощи Украине. До сих пор нет согласия по сумме. Поступит к лидерам ЕС на следующей неделе. 20 миллиардов евро - вероятно, минимум, может достигать 30 миллиардов

- написал Йозвяк.

Напомним

Председатель Евросовета Антониу Кошта отмечал, что созывает заседание лидеров ЕС 6 марта, где обсудят вопросы поддержки Украины и усиления обороны Европы.

Это произошло после того, как глава дипломатии ЕС Кая Каллас анонсировала на сегодня обсуждение новой оборонной инициативы, чтобы поддержать Украин, и обсуждение на встрече европейских лидеров 6 марта.

В прессе ранее обсуждали сумму новой помощи Украине от ЕС, указывая, что она может быть значительной. Это произошло после того, как министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 16 февраля сообщила о предстоящем пакете помощи Украине от ЕС, в размере, подобном сформированному фонду времен коронакризиса. За шесть лет ЕС, частично в виде кредитов и прямой финансовой помощи, выделил 724 млрд евро на восстановление после коронавируса. 

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс признал наличие "сплетен" относительно цифр, но отказался от предположений, указав лишь, что ЕС планирует послать Украине "очень сильный сигнал" новым пакетом помощи.

ЕС готовит "очень сильный сигнал" новым пакетом помощи для Украины: еврокомиссар прокомментировал "сплетни" о цифрах21.02.25, 14:43 • 24875 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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