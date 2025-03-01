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Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"

Київ • УНН

 • 39254 перегляди

Прем'єр Угорщини надіслав лист голові Європейської ради з пропозицією вести прямі переговори з рф щодо України. Орбан вважає, що ЄС має наслідувати приклад США у питанні досягнення миру.

Орбан вимагає у ЄС "прямих переговорів" з рф "за прикладом США"

У листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Європейський Союз не повинен намагатися ухвалити спільні висновки щодо України на майбутньому саміті з оборони, який відбудеться 6 березня в Брюсселі. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

"Я переконаний, що Європейський Союз - за прикладом Сполучених Штатів - повинен вступити в прямі переговори з росією щодо припинення вогню і сталого миру в Україні", - заявив Орбан у листі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Заява Орбана, як пише видання, збіглася з ескалацією "внутрішнього розколу" в ЄС після зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та Президентом України Володимиром Зеленським, що призвела до "напруженості" в переговорах про підтримку України. Під час саміту 6 березня в Брюсселі очікується обговорення варіантів подальшої підтримки України та збільшення оборонних витрат в рамках ЄС, а також можливість пошуку нових шляхів для забезпечення миру в Україні.

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Європейська рада підтвердила отримання листа Орбана, однак ще не прокоментувала його зміст. Уряд Угорщини поки не дав офіційної відповіді на запити щодо подальших дій у цій ситуації.

Нагадаємо 

Після суперечки Президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що американський лідер "сміливо стояв за мир".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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