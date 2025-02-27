ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 9145 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 53547 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 96286 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 117054 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107884 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151380 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120493 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136067 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134035 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127733 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55667 перегляди
США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

США не можуть дозволити росії стати “молодшим партнером” Китаю - Рубіо

27 лютого, 12:01 • 22277 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 47356 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28836 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 23454 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 117054 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121626 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151380 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194152 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194473 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124110 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126271 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155891 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136273 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143732 перегляди
Актуальне
ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану

ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану

Київ  •  УНН

 • 59988 перегляди

Read in English

Європейський Союз розробляє найбільшу регіональну ініціативу безпеки з часів Холодної війни. План включає сотні мільярдів євро на оборону та складається з трьох ключових елементів фінансування.

Європейський Союз розробляє найбільшу регіональну безпекову ініціативу з часів холодної війни. План включає сотні мільярдів євро на оборону та складається з трьох ключових елементів фінансування, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що Європі необхідно захищати себе, і відповідь континенту на погрози США про вихід починає набувати форми. За словами людей, знайомих з обговореннями, у межах найбільшої регіональної ініціативи в галузі безпеки з часів холодної війни Європейський Союз прагне виділити сотні мільярдів євро на додаткове фінансування оборони", - пише видання.

Слідом за Великою Британією, яка різко збільшила військові витрати, цифри включають зміни у фіскальних правилах для вивільнення національних ресурсів, потенційне спільне фінансування та перерозподіл існуючих коштів, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори продовжуються і є делікатними.

Окрім ініціатив ЄС, Німеччина прагне прискорити створення фінансованого за рахунок боргу оборонного фонду обсягом до 200 млрд євро (210 млрд доларів).

"У цей момент, який відбувається раз у покоління, нам потрібні "настрій на термінову необхідність" і стратегічний план з переозброєння Європи", - заявила цього тижня у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після поїздки в Україну.

"Незважаючи на намір, Європа стикається з двома складними проблемами: її оборонна промисловість є недостатньою і не готовою до швидкого переозброєння; а запаси були практично спустошені підтримкою України. Незважаючи на відхід США, блок пообіцяв продовжити підтримку Києва та працює над планом надання близько 20 мільярдів євро додаткової військової підтримки", - пише видання.

"Нова архітектура безпеки почне формуватися на надзвичайній нараді лідерів 6 березня", - зазначає видання. Потім 19 березня єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та головний дипломат ЄС Кая Каллас, як вказано, мають подати нову стратегію оборонної промисловості. До того часу ведуться гарячкові переговори щодо розширення ресурсів блоку.

Три елементи плану оборони фон дер Ляєн

"План оборони фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів", - вказує видання. Усі вони складні, і неясно, якою мірою вони будуть реалізовані, кажуть люди. 

Перша частина спрямована на те, щоб дозволити державам-членам більше видатків за рахунок пом'якшення фіскальних правил. За словами деяких чиновників, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Переговори зосереджені на виключенні витрат на оборону з розрахунків дефіциту та можуть становити від 1% до 2% національного ВВП за два-чотири роки, за словами людей. Необхідно залагодити деталі, включаючи те, що вважається витратами на оборону, як довго діятиме цей виняток і чи буде досягнення цільового показника НАТО у 2% фактором.

Друга частина полягає у вирішенні питання витрат на рівні ЄС за допомогою нового спільного інструменту. Ці гроші в основному будуть використовуватися для інвестування в спільні проекти в таких галузях, як протиповітряна оборона, можливості дальнього удару, ракети, безпілотники та штучний інтелект військового рівня.

Деякі високопосадовці ЄС та держави-члени закликають до можливості спільного запозичення, але ця ідея завжди спірна та розколює блок.

Третя частина полягає у послабленні інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Нині йому дозволено інвестувати лише у товари подвійного призначення. Зміна також відкриє шлях для додаткового фінансування приватних банків.

Що ще обговорюється

Окрім цих трьох компонентів, фон дер Ляєн висунула ідею у закритих обговореннях про можливе повторне використання невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані для відновлення після пандемії COVID, повідомили люди.

За даними Єврокомісії, було виплачено лише 6,4% із 392 млрд євро так званих фондів згуртування. Це один із найбільших доступних фондів грошей ЄС, і хоча гроші можуть фінансувати деякі оборонні проекти, якщо вони сприяють регіональному розвитку, критерії можуть бути розширені.

Окрім того, є 93 млрд євро незатребуваних дешевих кредитів із фонду відновлення після пандемії, які, за словами чиновників ЄС, можуть бути використані для оборони. Частина заявлених коштів також може бути перерозподілена, але часу небагато, оскільки крайній термін витрачання коштів на відновлення - серпень 2026 року.

Ще одна висунута ідея - задіяти Європейський стабілізаційний механізм (European Stability Mechanism) - фонд порятунку єврозони обсягом 500 млрд євро. Але цей варіант залишається складним, оскільки він виключить країни, які не входять до зони спільної валюти, такі як Польща, і буде закритий для союзних країн, які не входять до ЄС.

Враховуючи складність, пов'язану з будь-якими рішеннями ЄС, країни, включно з Польщею, запропонували співпрацювати за межами блоку через спеціальний фонд чи банк. "Коаліція охочих" могла б діяти швидше і може бути відкрита для країн, які не входять до ЄС, таких як Велика Британія та Норвегія, заявили люди.

Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT27.02.25, 10:43 • 26670 переглядiв

"Нам потрібне інноваційне фінансування, щоб мати набагато більше спільних інвестицій як європейцям, - сказав президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю на Fox News після зустрічі з Трампом. - Чому? Тому що ми маємо взяти на себе свою частину тягаря і маємо вкласти набагато більше у нашу власну безпеку".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
briusselБрюссель
norvehiiaНорвегія
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
nimechchynaНімеччина
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами