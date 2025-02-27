ЄС готує найбільшу безпекову ініціативу з часів холодної війни: Bloomberg дізнався три елементи плану

Європейський Союз розробляє найбільшу регіональну безпекову ініціативу з часів холодної війни. План включає сотні мільярдів євро на оборону та складається з трьох ключових елементів фінансування, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Дональд Трамп ясно дав зрозуміти, що Європі необхідно захищати себе, і відповідь континенту на погрози США про вихід починає набувати форми. За словами людей, знайомих з обговореннями, у межах найбільшої регіональної ініціативи в галузі безпеки з часів холодної війни Європейський Союз прагне виділити сотні мільярдів євро на додаткове фінансування оборони", - пише видання.

Слідом за Великою Британією, яка різко збільшила військові витрати, цифри включають зміни у фіскальних правилах для вивільнення національних ресурсів, потенційне спільне фінансування та перерозподіл існуючих коштів, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, оскільки переговори продовжуються і є делікатними.

Окрім ініціатив ЄС, Німеччина прагне прискорити створення фінансованого за рахунок боргу оборонного фонду обсягом до 200 млрд євро (210 млрд доларів).

"У цей момент, який відбувається раз у покоління, нам потрібні "настрій на термінову необхідність" і стратегічний план з переозброєння Європи", - заявила цього тижня у Брюсселі президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після поїздки в Україну.

"Незважаючи на намір, Європа стикається з двома складними проблемами: її оборонна промисловість є недостатньою і не готовою до швидкого переозброєння; а запаси були практично спустошені підтримкою України. Незважаючи на відхід США, блок пообіцяв продовжити підтримку Києва та працює над планом надання близько 20 мільярдів євро додаткової військової підтримки", - пише видання.

"Нова архітектура безпеки почне формуватися на надзвичайній нараді лідерів 6 березня", - зазначає видання. Потім 19 березня єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс та головний дипломат ЄС Кая Каллас, як вказано, мають подати нову стратегію оборонної промисловості. До того часу ведуться гарячкові переговори щодо розширення ресурсів блоку.

Три елементи плану оборони фон дер Ляєн

"План оборони фон дер Ляєн складатиметься з трьох елементів", - вказує видання. Усі вони складні, і неясно, якою мірою вони будуть реалізовані, кажуть люди.

Перша частина спрямована на те, щоб дозволити державам-членам більше видатків за рахунок пом'якшення фіскальних правил. За словами деяких чиновників, це може допомогти мобілізувати щонайменше 160 мільярдів євро.

Переговори зосереджені на виключенні витрат на оборону з розрахунків дефіциту та можуть становити від 1% до 2% національного ВВП за два-чотири роки, за словами людей. Необхідно залагодити деталі, включаючи те, що вважається витратами на оборону, як довго діятиме цей виняток і чи буде досягнення цільового показника НАТО у 2% фактором.

Друга частина полягає у вирішенні питання витрат на рівні ЄС за допомогою нового спільного інструменту. Ці гроші в основному будуть використовуватися для інвестування в спільні проекти в таких галузях, як протиповітряна оборона, можливості дальнього удару, ракети, безпілотники та штучний інтелект військового рівня.

Деякі високопосадовці ЄС та держави-члени закликають до можливості спільного запозичення, але ця ідея завжди спірна та розколює блок.

Третя частина полягає у послабленні інвестиційних обмежень для Європейського інвестиційного банку. Нині йому дозволено інвестувати лише у товари подвійного призначення. Зміна також відкриє шлях для додаткового фінансування приватних банків.

Що ще обговорюється

Окрім цих трьох компонентів, фон дер Ляєн висунула ідею у закритих обговореннях про можливе повторне використання невитрачених коштів ЄС, включаючи гроші, зібрані для відновлення після пандемії COVID, повідомили люди.

За даними Єврокомісії, було виплачено лише 6,4% із 392 млрд євро так званих фондів згуртування. Це один із найбільших доступних фондів грошей ЄС, і хоча гроші можуть фінансувати деякі оборонні проекти, якщо вони сприяють регіональному розвитку, критерії можуть бути розширені.

Окрім того, є 93 млрд євро незатребуваних дешевих кредитів із фонду відновлення після пандемії, які, за словами чиновників ЄС, можуть бути використані для оборони. Частина заявлених коштів також може бути перерозподілена, але часу небагато, оскільки крайній термін витрачання коштів на відновлення - серпень 2026 року.

Ще одна висунута ідея - задіяти Європейський стабілізаційний механізм (European Stability Mechanism) - фонд порятунку єврозони обсягом 500 млрд євро. Але цей варіант залишається складним, оскільки він виключить країни, які не входять до зони спільної валюти, такі як Польща, і буде закритий для союзних країн, які не входять до ЄС.

Враховуючи складність, пов'язану з будь-якими рішеннями ЄС, країни, включно з Польщею, запропонували співпрацювати за межами блоку через спеціальний фонд чи банк. "Коаліція охочих" могла б діяти швидше і може бути відкрита для країн, які не входять до ЄС, таких як Велика Британія та Норвегія, заявили люди.

Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT

"Нам потрібне інноваційне фінансування, щоб мати набагато більше спільних інвестицій як європейцям, - сказав президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю на Fox News після зустрічі з Трампом. - Чому? Тому що ми маємо взяти на себе свою частину тягаря і маємо вкласти набагато більше у нашу власну безпеку".