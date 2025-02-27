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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС готовит крупнейшую инициативу по безопасности со времен холодной войны: Bloomberg узнал три элемента плана

ЕС готовит крупнейшую инициативу по безопасности со времен холодной войны: Bloomberg узнал три элемента плана

Киев  •  УНН

 • 10804 просмотра

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Европейский Союз разрабатывает крупнейшую региональную инициативу безопасности со времен Холодной войны. План включает сотни миллиардов евро на оборону и состоит из трех ключевых элементов финансирования.

Европейский Союз разрабатывает крупнейшую региональную инициативу по безопасности со времен холодной войны. План включает сотни миллиардов евро на оборону и состоит из трех ключевых элементов финансирования, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

«Дональд Трамп ясно дал понять, что Европе необходимо защищать себя, и ответ континента на угрозы США о выходе начинает обретать форму. По словам людей, знакомых с обсуждениями, в рамках крупнейшей региональной инициативы в области безопасности со времен холодной войны Европейский Союз стремится выделить сотни миллиардов евро на дополнительное финансирование обороны», - пишет издание.

Вслед за Великобританией, которая резко увеличила военные расходы, цифры включают изменения в фискальных правилах для высвобождения национальных ресурсов, потенциальное совместное финансирование и перераспределение существующих средств, сообщили люди, которые попросили не называть их имен, поскольку переговоры продолжаются и являются деликатными.

Кроме инициатив ЕС, Германия стремится ускорить создание финансируемого за счет долга оборонного фонда объемом до 200 млрд евро (210 млрд долларов).

«В этот момент, который происходит раз в поколение, нам нужны «настрой на срочную необходимость» и стратегический план по перевооружению Европы», - заявила на этой неделе в Брюсселе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после поездки в Украину.

«Несмотря на намерение, Европа сталкивается с двумя сложными проблемами: ее оборонная промышленность является недостаточной и не готовой к быстрому перевооружению; а запасы были практически опустошены поддержкой Украины. Несмотря на уход США, блок пообещал продолжить поддержку Киева и работает над планом предоставления около 20 миллиардов евро дополнительной военной поддержки», - пишет издание.

«Новая архитектура безопасности начнет формироваться на чрезвычайном совещании лидеров 6 марта», - отмечает издание. Затем 19 марта еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс и главный дипломат ЕС Кая Каллас, как указано, должны представить новую стратегию оборонной промышленности. К тому времени ведутся лихорадочные переговоры по расширению ресурсов блока.

Три элемента плана обороны фон дер Ляйен

«План обороны фон дер Ляйен будет состоять из трех элементов», - указывает издание. Все они сложные, и неясно, в какой степени они будут реализованы, говорят люди. 

Первая часть направлена на то, чтобы позволить государствам-членам больше расходов за счет смягчения фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее 160 миллиардов евро.

Переговоры сосредоточены на исключении расходов на оборону из расчетов дефицита и могут составить от 1% до 2% национального ВВП за два-четыре года, по словам людей. Необходимо уладить детали, включая то, что считается расходами на оборону, как долго будет действовать это исключение и будет ли достижение целевого показателя НАТО в 2% фактором.

Вторая часть заключается в решении вопроса расходов на уровне ЕС с помощью нового совместного инструмента. Эти деньги в основном будут использоваться для инвестирования в совместные проекты в таких областях, как противовоздушная оборона, возможности дальнего удара, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военного уровня.

Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и государства-члены призывают к возможности совместного заимствования, но эта идея всегда спорная и раскалывает блок.

Третья часть заключается в ослаблении инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. Сейчас ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение также откроет путь для дополнительного финансирования частных банков.

Что еще обсуждается

Кроме этих трех компонентов, фон дер Ляйен выдвинула идею в закрытых обсуждениях о возможном повторном использовании неизрасходованных средств ЕС, включая деньги, собранные для восстановления после пандемии COVID, сообщили люди.

По данным Еврокомиссии, было выплачено лишь 6,4% из 392 млрд евро так называемых фондов сплочения. Это один из крупнейших доступных фондов денег ЕС, и хотя деньги могут финансировать некоторые оборонные проекты, если они способствуют региональному развитию, критерии могут быть расширены.

Кроме того, есть 93 млрд евро невостребованных дешевых кредитов из фонда восстановления после пандемии, которые, по словам чиновников ЕС, могут быть использованы для обороны. Часть заявленных средств также может быть перераспределена, но времени немного, поскольку крайний срок расходования средств на восстановление - август 2026 года.

Еще одна выдвинутая идея - задействовать Европейский стабилизационный механизм (European Stability Mechanism) - фонд спасения еврозоны объемом 500 млрд евро. Но этот вариант остается сложным, поскольку он исключит страны, которые не входят в зону общей валюты, такие как Польша, и будет закрыт для союзных стран, не входящих в ЕС.

Учитывая сложность, связанную с любыми решениями ЕС, страны, включая Польшу, предложили сотрудничать за пределами блока через специальный фонд или банк. «Коалиция желающих» могла бы действовать быстрее и может быть открыта для стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания и Норвегия, заявили люди.

Европа рассматривает создание "банка перевооружения" или оборонного фонда с участием Британии - FT27.02.25, 10:43 • 14030 просмотров

«Нам нужно инновационное финансирование, чтобы иметь гораздо больше совместных инвестиций как европейцам, - сказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью на Fox News после встречи с Трампом. - Почему? Потому что мы должны взять на себя свою часть бремени и должны вложить гораздо больше в нашу собственную безопасность».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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