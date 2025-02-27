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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа рассматривает создание «банка перевооружения» или оборонного фонда с участием Британии - FT

Европа рассматривает создание «банка перевооружения» или оборонного фонда с участием Британии - FT

Киев  •  УНН

 • 9251 просмотра

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Европейские чиновники разрабатывают предложения по созданию специального оборонного фонда для увеличения военных инвестиций. Рассматриваются варианты «банка перевооружения» и специального целевого инструмента с бюджетом 500 млрд евро.

Европейские чиновники спешат разработать предложения по специальному фонду, направленному на помощь региону в увеличении оборонных инвестиций после того, как президент США Дональд Трамп угрожает сократить поддержку континента со стороны Соединенных Штатов, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

«Европейские министры финансов, которые собрались в Южной Африке на встрече G20 на этой неделе, обсуждают предложения, включая Европейский оборонный банк или совместный фонд с участием Великобритании», - сообщили европейские чиновники.

В воскресенье несколько лидеров ЕС присоединятся к премьер-министру Великобритании сэру Киру Стармеру для встречи после его возвращения из Вашингтона и перед экстренным саммитом в Брюсселе на следующей неделе - все они будут посвящены европейской обороне.

«Все движется быстро», - сказал один чиновник. Другие вспомнили о дипломатической волне, которая предшествовала совместным заимствованиям ЕС в эпоху пандемии COVID-19, или планы спасения, согласованные во время кризиса государственного долга в еврозоне.

«Банк перевооружения»

Великобритания и Польша созывают встречу европейских министров финансов, чтобы обсудить несколько вариантов на полях встреч G20 в Кейптауне. Британский министр хочет обсудить возможности для стран-единомышленников «мобилизовать частное финансирование» для обороны, заявило министерство финансов.

Одно из предложений группы экспертов, включая бывшего британского генерала сэра Ника Картера, касается «банка перевооружения». Государственный кредитор будет создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития, который был создан после падения железного занавеса для стимулирования инвестиций в Восточной Европе.

Новый инструмент мог бы предоставлять кредиты на закупку военной техники, а также промышленные проекты в оборонном секторе с возможностью кредитования частного сектора и правительств, пишет издание.

Лишь часть капитала - предлагаемые 10 млрд евро - будет выплачена авансом, что смягчит краткосрочные бюджетные расходы, и он может предложить выгодные ставки благодаря первоклассному кредитному рейтингу, подкрепленному государственными гарантиями. Польша, председательствующая в ЕС, поддержала это как вариант.

Другие идеи

Другая идея, которая циркулирует, заключается в создании «специального целевого инструмента» (SPV), с помощью которого правительства будут объединять национальные гарантии и заимствовать средства на рынках, чтобы потом занимать деньги на оборонные цели. Инструмент можно открыть для стран ЕС и других.

Ограниченный масштаб фонда SPV или ad hoc может позволить создать его быстрее банка, говорят аналитики, хотя странам-участницам все равно нужно будет предоставить оплаченный капитал. Это было бы «легче, с административной точки зрения», сказал Луиджи Скацциери из Центра европейских реформ.

Любая структура может помочь быстро увеличить расходы на оборону, добавил он. «Большое, скоординированное вливание капитала», сказал Скацциери, будет сигнализировать „о сильной политической воле европейских стран активизировать европейскую оборону“.

Аналитики говорят, что использование совместно финансируемого механизма может смягчить некоторые первоначальные расходы на увеличение оборонных инвестиций. Механизм потенциально может брать займы по относительно низким ставкам, если получит поддержку стран-участниц с рейтингом ААА, таких как Германия и Норвегия.

Но важнейшей союзнической целью является оптимизация крупномасштабных закупочных усилий нескольких правительств. Этого можно достичь, сделав кредиты обусловленными совместными закупками, предположили сторонники модели.

Если европейские правительства будут действовать совместно как мощный «клуб покупателей», это может способствовать более эффективным усилиям по оборонным закупкам, сказал Джеромин Цеттельмеер из аналитического центра Bruegel.

Еще одним преимуществом было бы предоставление производителям долгосрочного горизонта заказов для стимулирования инвестиций в расширение производства.

Какие еще инициативы существуют

Европейская комиссия изучает возможность перераспределения существующих средств - таких как 93 миллиарда евро займов, которые остались на пандемию COVID-19, а также десятки миллиардов из фондов регионального развития ЕС. Брюссель также пообещал освободить оборонные расходы от дефицита и правил долга блока.

Однако общие потребности континента в обороне, оцененные президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в 500 млрд евро, потребуют гораздо более масштабного инвестиционного толчка.

«Мы должны обеспечить более целенаправленные и эффективные расходы на оборону с помощью предназначенного европейского инструмента», - сказала фон дер Ляйен.

На что будут потрачены средства фонда?

Целевой фонд должен быть сосредоточен на «областях европейского стратегического интереса, таких как европейская интегрированная противовоздушная оборона, возможности глубокого и точного удара, беспилотники и БПЛА, ракеты и боеприпасы или, конечно, военное использование ИИ», - сказала фон дер Ляйен.

«Коалиция желающих», которая вносит средства в фонд, также решила бы проблемы, которые возникают из-за необходимости единодушия на уровне ЕС, если бы блок увеличил общий долг. Это позволило бы обойти дружественные России правительства Венгрии и Словакии, а также нейтральные страны, такие как Австрия и Ирландия, пишет издание.

Но ничто из этого не уменьшает долгосрочные расходы, с которыми столкнутся налогоплательщики, поскольку Европа вынуждена активизировать свои усилия по самообороне, указывает издание.

«Вы не можете долгосрочно брать займы для увеличения расходов на оборону, - сказал Бен Заранко из Института фискальных исследований. - В конце концов, нам придется тратить меньше на другие вещи или облагать налогами больше».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
kir-starmerКир Стармер
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
avstriyaАвстрия
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
yuzhnaya-afrikaЮжная Африка
irlandiyaИрландия
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