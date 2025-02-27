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Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT

Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT

Київ  •  УНН

 • 26601 перегляди

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Європейські чиновники розробляють пропозиції щодо створення спеціального оборонного фонду для збільшення військових інвестицій. Розглядаються варіанти "банку переозброєння" та спеціального цільового інструменту з бюджетом 500 млрд євро.

Європейські чиновники поспішають розробити пропозиції щодо спеціального фонду, спрямованого на допомогу регіону у збільшенні оборонних інвестицій на тлі того, як президент США Дональд Трамп погрожує скоротити підтримку континенту з боку Сполучених Штатів, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Європейські міністри фінансів, які зібралися у Південній Африці на зустрічі G20 цього тижня, обговорюють пропозиції, включаючи Європейський оборонний банк або спільний фонд за участю Великої Британії", - повідомили європейські урядовці.

У неділю кілька лідерів ЄС приєднаються до прем'єр-міністра Великої Британії сера Кіра Стармера для зустрічі після його повернення з Вашингтона і перед екстреним самітом у Брюсселі наступного тижня - всі вони будуть присвячені європейській обороні.

"Все рухається швидко", - сказав один чиновник. Інші згадали про дипломатичну хвилю, яка передувала спільним запозиченням ЄС в епоху пандемії COVID-19, або плани порятунку, узгоджені під час кризи державного боргу в єврозоні.

"Банк переозброєння"

Велика Британія та Польща скликають зустріч європейських міністрів фінансів, щоб обговорити кілька варіантів на полях зустрічей G20 у Кейптауні. Британський міністр хоче обговорити можливості для країн-однодумців "мобілізувати приватне фінансування" для оборони, заявило міністерство фінансів.

Одна із пропозицій групи експертів, включаючи колишнього британського генерала сера Ніка Картера, стосується "банку переозброєння". Державного кредитора буде створено за зразком Європейського банку реконструкції та розвитку, який було створено після падіння залізної завіси для стимулювання інвестицій у Східній Європі.

Новий інструмент міг би надавати кредити на закупівлю військової техніки, а також промислові проекти в оборонному секторі з можливістю кредитування приватного сектору і урядів, пише видання.

Лише частина капіталу - пропоновані 10 млрд євро - буде виплачена авансом, що пом'якшить короткострокові бюджетні витрати, і він може запропонувати вигідні ставки завдяки першокласному кредитному рейтингу, підкріпленому державними гарантіями. Польща, яка головує у ЄС, підтримала це як варіант.

Інші ідеї

Інша ідея, яка циркулює, полягає у створенні "спеціального цільового інструменту" (SPV), за допомогою якого уряди будуть об'єднувати національні гарантії та запозичувати кошти на ринках, щоб потім позичати гроші на оборонні цілі. Інструмент можна відкрити для країн ЄС та інших.

Обмежений масштаб фонду SPV або ad hoc може дозволити створити його швидше за банк, кажуть аналітики, хоча країнам-учасницям все одно потрібно буде надати сплачений капітал. Це було б "легше, з адміністративної точки зору", сказав Луїджі Скаццієрі з Центру європейських реформ.

Будь-яка структура може допомогти швидко збільшити витрати на оборону, додав він. "Велике, скоординоване вливання капіталу", сказав Скаццієрі, сигналізуватиме "про сильну політичну волю європейських країн активізувати європейську оборону".

Аналітики кажуть, що використання механізму, що спільно фінансується, може пом'якшити деякі початкові витрати на збільшення оборонних інвестицій. Механізм потенційно може брати позики за відносно низькими ставками, якщо отримає підтримку країн-учасниць із рейтингом ААА, таких як Німеччина та Норвегія.

Але найважливішою союзницькою метою є оптимізація великомасштабних закупівельних зусиль кількох урядів. Цього можна досягти, зробивши кредити зумовленими спільними закупівлями, припустили прихильники моделі.

Якщо європейські уряди діятимуть спільно як потужний "клуб покупців", це може сприяти більш ефективним зусиллям щодо оборонних закупівель, сказав Джеромін Цеттельмеєр із аналітичного центру Bruegel.

Ще однією перевагою було б надання виробникам довгострокового горизонту замовлень для стимулювання інвестицій у розширення виробництва.

Які ще ініціативи існують

Європейська комісія вивчає можливість перерозподілу існуючих коштів - таких як 93 мільярди євро позик, які залишилися на пандемію COVID-19, а також десятки мільярдів із фондів регіонального розвитку ЄС. Брюссель також пообіцяв звільнити оборонні витрати від дефіциту та правил боргу блоку.

Однак загальні потреби континенту в обороні, оцінені президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн у 500 млрд євро, вимагатимуть набагато масштабнішого інвестиційного поштовху.

"Ми повинні забезпечити більш цілеспрямовані та ефективні витрати на оборону за допомогою призначеного європейського інструменту", - сказала фон дер Ляєн.

На що буде витрачено кошти фонду?

Цільовий фонд має бути зосереджений на "областях європейського стратегічного інтересу, таких як європейська інтегрована протиповітряна оборона, можливості глибокого та точного удару, безпілотники та БПЛА, ракети та боєприпаси або, звичайно, військове використання ШІ", - сказала фон дер Ляєн.

"Коаліція охочих", яка вносить кошти у фонд, також вирішила б проблеми, які виникають через необхідність одностайності на рівні ЄС, якби блок збільшив спільний борг. Це дозволило б обійти дружні росії уряди Угорщини та Словаччини, а також нейтральні країни, такі як Австрія та Ірландія, пише видання.

Але ніщо із цього не зменшує довгострокові витрати, з якими зіткнуться платники податків, оскільки Європа змушена активізувати свої зусилля щодо самооборони, вказує видання.

"Ви не можете довгостроково брати позики для збільшення витрат на оборону, - сказав Бен Заранко з Інституту фіскальних досліджень. - Зрештою, нам доведеться витрачати менше на інші речі або оподатковувати більше".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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