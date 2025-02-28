"Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир": Орбан прокоментував суперечку в Білому домі
Київ • УНН
Після суперечки між Зеленським, Трампом та Венсом у Білому домі, Орбан підтримав позицію Трампа. Угорський прем'єр заявив, що "сильні люди створюють мир".
Після суперечки Президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що американський лідер "сміливо стояв за мир". Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.
Сильні люди створюють мир, слабкі люди воюють. Сьогодні президент Дональд Трамп сміливо стояв за мир. Навіть якщо багатьом було важко це перетравити. Дякую, пане президенте!
Нагадаємо
Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.
Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.
Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для