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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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"Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир": Орбан прокоментував суперечку в Білому домі

Київ • УНН

 • 35836 перегляди

Після суперечки між Зеленським, Трампом та Венсом у Білому домі, Орбан підтримав позицію Трампа. Угорський прем'єр заявив, що "сильні люди створюють мир".

"Сьогодні Трамп сміливо стояв за мир": Орбан прокоментував суперечку в Білому домі

Після суперечки Президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що американський лідер "сміливо стояв за мир". Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Сильні люди створюють мир, слабкі люди воюють. Сьогодні президент Дональд Трамп сміливо стояв за мир. Навіть якщо багатьом було важко це перетравити. Дякую, пане президенте!

- написав Орбан.

Нагадаємо

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський зробив першу заяву про візит в Сполучені Штати після суперечки із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей ді Венсом у Білому домі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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