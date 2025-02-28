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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 19136 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Сегодня Трамп смело стоял за мир": Орбан прокомментировал спор в Белом доме

Киев • УНН

 • 35834 просмотра

После спора между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Белом доме, Орбан поддержал позицию Трампа. Венгерский премьер заявил, что «сильные люди создают мир».

«Сегодня Трамп смело стоял за мир": Орбан прокомментировал спор в Белом доме

После спора Президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американский лидер "смело стоял за мир". Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Сильные люди создают мир, слабые люди воюют. Сегодня президент Дональд Трамп смело стоял за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!

- написал Орбан.

Напомним

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для

Ольга Розгон

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