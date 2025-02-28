«Сегодня Трамп смело стоял за мир": Орбан прокомментировал спор в Белом доме
Киев • УНН
После спора между Зеленским, Трампом и Вэнсом в Белом доме, Орбан поддержал позицию Трампа. Венгерский премьер заявил, что «сильные люди создают мир».
После спора Президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американский лидер "смело стоял за мир". Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.
Сильные люди создают мир, слабые люди воюют. Сегодня президент Дональд Трамп смело стоял за мир. Даже если многим было трудно это переварить. Спасибо, господин президент!
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возник напряженный спор в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, "и мы работаем именно для