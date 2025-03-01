Орбан требует у ЕС "прямых переговоров" с рф "по примеру США"
Киев • УНН
Премьер Венгрии направил письмо председателю Европейского совета с предложением вести прямые переговоры с РФ по Украине. Орбан считает, что ЕС должен последовать примеру США в вопросе достижения мира.
В письме к президенту Европейского совета Антониу Коште венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз не должен пытаться принять общие выводы по Украине на предстоящем саммите по обороне, который состоится 6 марта в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
"Я убежден, что Европейский Союз - по примеру Соединенных Штатов - должен вступить в прямые переговоры с россией относительно прекращения огня и устойчивого мира в Украине", - заявил Орбан в письме, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.
Заявление Орбана, как пишет издание, совпало с эскалацией "внутреннего раскола" в ЕС после встречи между президентом США Дональдом Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским, что привело к "напряженности" в переговорах о поддержке Украины. Во время саммита 6 марта в Брюсселе ожидается обсуждение вариантов дальнейшей поддержки Украины и увеличения оборонных расходов в рамках ЕС, а также возможность поиска новых путей для обеспечения мира в Украине.
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Европейский совет подтвердил получение письма Орбана, однако еще не прокомментировал его содержание. Правительство Венгрии пока не дало официального ответа на запросы относительно дальнейших действий в этой ситуации.
Напомним
После спора Президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что американский лидер "смело стоял за мир".