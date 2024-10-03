Клименко взяв участь у засіданні міністрів внутрішніх справ G7: окреслено нові напрями співпраці
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко обговорив безпекові питання та напрями співпраці на зустрічі G7. Він розповів про роботу МВС в умовах війни, зокрема про ліквідацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв участь у засіданні міністрів внутрішніх справ країн G7, де вони обговорили безпекові питання та вектори співпраці. Про це Клименко повідомив у своєму Telegram, пише УНН.
Взяв участь у засіданні Міністрів внутрішніх справ країн G7. Обговорили безпекові питання та визначили вектори подальшої співпраці. Розповів про роботу органів системи МВС України в умовах повномасштабної війни
Він повідомив, що співробітники ДСНС більше 177 тисяч разів брали участь у ліквідації наслідків ворожих обстрілів, а поліцейські задокументували понад 128 тисяч воєнних злочинів.
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за дорученням президента України зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом. Міністр запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні пожеж в країні, які охопили центральну та північну частини країни.
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