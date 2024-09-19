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Клименко запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні лісових пожеж

Клименко запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні лісових пожеж

Київ • УНН

 • 35189 перегляди

Міністр внутрішніх справ України запропонував Португалії допомогу у боротьбі з масштабними пожежами. ДСНС готова надати спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в екстремальних умовах.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за дорученням Президента України зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом. Міністр запропонував Португалії допомогу українських рятувальників в гасінні пожеж в країні, які охопили центральну та північну частини країни. Про це Клименко написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частини країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. Тож запропонував пану Послу допомогу від українських рятувальників. ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах

- написав Клименко.

Він зазначив, що за час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій і Україна готова допомагати партнерам у біді.

Нагадаємо

Португалія у понеділок звернулась до Єврокомісії з проханням надати більше пожежних літаків, оскільки в центральних і північних регіонах країни вирують щонайменше 15 пожеж.

Павло Башинський

Павло Башинський

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