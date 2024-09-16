Португалія попросила допомоги Єврокомісії через лісові пожежі

Португалія у понеділок звернулась до Єврокомісії з проханням надати більше пожежних літаків, оскільки в центральних і північних регіонах країни вирують щонайменше 15 пожеж. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Понад 800 пожежників боролися з пожежами в північно-західному районі Авейру, а поліція перекрила автомагістралі, в тому числі ділянку головної магістралі між столицею Лісабоном і Порту, та евакуювала кілька сіл.

Влада заявила, що розгорнула в цьому районі вісім літаків, які скидають воду.

Уряд країни звернувся до Європейської Комісії з проханням надати додаткові літаки в рамках механізму цивільного захисту ЄС, відомого як RescEU.

Мер Альбергарії-а-Велья Антоніо Лурейро повідомив інформаційному агентству Lusa, що вогонь спалив два будинки і вирує в промисловому і житловому периметрі міста з населенням близько 25 000 осіб.

Загалом, за словами чиновників, 1500 пожежників були задіяні по всій країні, а температура перевищила 30 градусів за Цельсієм на вихідних і, як очікується, залишатиметься високою в понеділок і вівторок.

У Португалії та сусідній Іспанії зафіксовано менше пожеж, ніж зазвичай, після дощового початку року.

Нагадаємо

На півдні Польщі погіршилася ситуація з повенями, загинуло двоє людей. Прем'єр-міністр Дональд Туск доручив підготувати кошти для допомоги та звернутися за підтримкою до ЄС.