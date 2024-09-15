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Польща через повінь проситиме допомоги у ЄС - ЗМІ

Польща через повінь проситиме допомоги у ЄС - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20912 перегляди

На півдні Польщі погіршилася ситуація з повенями, загинуло двоє людей. Прем'єр-міністр Дональд Туск доручив підготувати кошти для допомоги та звернутися за підтримкою до ЄС.

Ситуація із повенями і підтопленнями на півдні Польщі впродовж останньої ночі погіршилася. Наразі відомо про загибель двох людей внаслідок негоди. Про це повідомляє радіо RMF FM. За даними медіа причина смерті – утоплення, передає "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Через масштабну повінь Польща звертатиметься за допомогою до ЄС.

Я доручив міністру фінансів підготувати кошти для екстреної допомоги та ліквідації наслідків повені. Міністр у справах Євросоюзу звертатиметься за європейською допомогою. Ми нікого не залишимо на одинці. Я звернувся до міністра оборони з проханням направити додаткові сили в постраждалі райони,

- написав у мережі X прем’єр-міністр Польщі Дональда Туск.

Довідково

На півні Польщі триває евакуація людей. Для цього, зокрема, залучили 5 гелікоптерів. Подекуди людей знімають із дахів будинків. Зірвані мости, будинки зносить течією. Міста Глухолази та Клодзко затоплені. Дощі там не припиняються.

Польща вже підготувала 23 тис. українських військових - Дуда24.08.24, 19:30 • 101479 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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