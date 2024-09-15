Польша из-за наводнения будет просить помощи у ЕС - СМИ

Ситуация с наводнениями и подтоплениями на юге Польши в течение последней ночи ухудшилась. Известно о гибели двух человек в результате непогоды. Об этом сообщает радио RMF FM. По данным медиа причина смерти - утопление, передает "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Из-за масштабного наводнения Польша будет обращаться за помощью к ЕС.

Я поручил министру финансов подготовить средства для экстренной помощи и ликвидации последствий наводнения. Министр по делам Евросоюза будет обращаться за европейской помощью. Мы никого не оставим в одиночестве. Я обратился к министру обороны с просьбой направить дополнительные силы в пострадавшие районы, - написал в сети X премьер-министр Польши Дональда Туск.

Справочно

На севере Польши продолжается эвакуация людей. Для этого, в частности, привлекли 5 вертолетов. Кое-где людей снимают с крыш домов. Сорваны мосты, дома сносит течением. Города Глухолазы и Клодзко затоплены. Дожди там не прекращаются.

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