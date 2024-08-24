Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тысяч украинских военнослужащих, а польские танки РТ-91, которые были переданы Украине, сейчас задействованы в боях под Курском. Об этом Президент Польши Анджей Дуда заявил во время пресс-конфереции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.

Детали

Да, будем помогать и в дальнейшем Украине, да, предоставляем милитарную помощь, и другую, которая нужна. Обучаем украинских воинов, медицинских спасателей, пожарных. Делаем это каждый день. Мы обучили уже 23 тыс. украинских военнослужащих - сказал Дуда.

Он добавил, что рад за создание совместно с НАТО в польском Быдгоще центра НАТО-Украина - первой институции между Украиной и Альянсом.

"Я верю, что Украина победит благодаря международной поддержке. С волнением смотрим, когда переданные более года назад нами польские танки РТ-91 сегодня на полях битвы защищают Украину, сражаются в районе Курска, где Украина показывает российскому захватчику, что может решительно контратаковать и демонстрирует ему цену войны", - добавил Дуда.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что россия должна осознавать, что нападая на независимое государство, она также будет нести потери.