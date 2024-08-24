Польща вже підготувала 23 тис. українських військових - Дуда
Київ • УНН
Президент Польщі Дуда заявив, що країна підготувала 23 тис. українських військових. Польські танки РТ-91, передані Україні, зараз задіяні в боях під курськом.
Польща вже підготувала 23 тисяч українських військовослужбовців, а польські танки РТ-91, які були передані Україні, зараз задіяні в боях під курськом. Про це Президент Польщі Анджей Дуда заявив під час пресконфереції з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, передає УНН.
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Так, будемо допомагати і надалі Україні, так, надаємо мілітарну допомогу, і іншу, яка потрібна. Навчаємо українських воїнів, медичних рятувальників, пожежників. Робимо це кожного дня. Ми навчили вже 23 тис. українських військовослужбовців
Він додав, що радий за створення спільно з НАТО у польському Бидгощі центру НАТО-Україна - першої інституції між Україною і Альянсом.
"Я вірю, що Україна переможе завдяки міжнародній підтримці. Зі зворушенням дивимося, коли передані понад рік тому нами польські танки РТ-91 сьогодні на полях битви захищають Україну, боряться в районі курська, де Україна показує російському загарбнику, що може рішуче контратакувати і демонструє йому ціну війни", - додав Дуда.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат.