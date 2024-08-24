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Дуда: "росія має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине"

Дуда: "росія має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине"

Київ • УНН

 • 36590 перегляди

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія повинна усвідомлювати втрати від нападу на Україну. Він пообіцяв захистити російських солдатів, якщо вони покинуть територію України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат. Про це Дуда заявив під час пресконфереції з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, передає УНН.

Деталі

Я скажу так: якщо хтось на когось нападає, то він має брати до уваги, що також буде мати втрат. І нерозумний той, хто цього не бере до уваги. Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України, якщо буде так, що українські війська будуть тоді атакувати російські війська, які будуть йти з України, то я першим візьмусь за телефон і подзвоню Володимиру Зеленському і скажу: не бийте їх, коли вони йдуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам. Але доки росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то вона має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине

- сказав Дуда.

Натомість Президент України Володимир Зеленський жартома відповів Дуді: "а якщо буде зайнято?. Так буває, ти сам президент і я президент – ти мені дзвониш, а в мене зайнято".

Дуда відповів, що телефонуватиме поки не дозвониться.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область.

Павло Башинський

Павло Башинський

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