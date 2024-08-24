Дуда: "росія має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що росія має усвідомлювати, що нападаючи на незалежну державу, вона також зазнаватиме втрат. Про це Дуда заявив під час пресконфереції з Президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Литви Інгрідою Шимоніте, передає УНН.

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Я скажу так: якщо хтось на когось нападає, то він має брати до уваги, що також буде мати втрат. І нерозумний той, хто цього не бере до уваги. Якщо буде так, що росіяни зроблять те, що повинні зробити, тобто повернуться додому і російські війська будуть виходити з України, якщо буде так, що українські війська будуть тоді атакувати російські війська, які будуть йти з України, то я першим візьмусь за телефон і подзвоню Володимиру Зеленському і скажу: не бийте їх, коли вони йдуть геть. Я можу обіцяти це російським солдатам. Але доки росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то вона має розуміти: хто із мечем приходить, той від меча і загине