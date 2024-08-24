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Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області

Обмінний фонд та зупинення операції на півночі рф: Зеленський назвав результати операції в курській області

Київ • УНН

 • 26876 перегляди

Президент України назвав результати операції в курській області рф: поповнення обмінного фонду та запобігання нападу на Сумщину. Зеленський підкреслив, що операція йде за планом і досягає поставлених цілей.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі є кілька результатів проведення операції в курській області, зокрема поповнення обмінного фонду та зупинення операції рф з нападу на Сумську область, передає УНН.

Деталі

Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, не всі можу говорити. Передусім - це обмінний фонд. Він поповнюється, це позитив. Друге - це зупинення операції на півночі. Превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати столицю регіону, місто Суми. Хтось казав про те, що ми розігруємо карту для діалогу. Якого діалогу? Цей дехто - це був путін. Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни. І всіх запросили на майданчик формули миру або саміту миру, підтримуючи її або просто говорячи про це

- сказав Зеленський.

Також він заявив, що вірить досягнення цілей операції в курській області.

Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Тепер, як це впливає на те, що буде зменшуватися військо на території України, що путін буде перекидувати ці війська на курську область. Мені здається, що це дуже важливий висновок. Це одна із цілей цією операції - показати реальність, хто такий путін і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави. Я думаю, що вони вже зрозуміли. Показати їх суспільству також, що для путіна дорожче - окупація території України, або захист свого населення. І я дуже радий, що все про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там кажуть, вони в шоці, що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці. Єдиний мінус в цій операції, що я не можу назвати і подякувати всім бригадам. Я їх всі знаю

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові медіа змальовують події на курщині як такі, що Україна вкотре дивує, а росія вкотре у своєму репертуарі - показують, як держава-агресор ставиться до своїх громадян, яких називає "насєлєніє", як саме росія своїх "нє бросаєт", як їхні солдати мародерять свої ж магазини.

Павло Башинський

Павло Башинський

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