Обменный фонд и остановка операции на севере рф: Зеленский назвал результаты операции в курской области

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в Курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановки операции рф по нападению на Сумскую область, передает УНН.

Детали

Операция сложная, важно, что она идет по нашему плану. Есть несколько результатов этой операции, не все могу говорить. Прежде всего - это обменный фонд. Он пополняется, это позитив. Второе - это остановка операции на севере рф. Превентивный удар, и наша операция выполнила эту задачу. Мы предотвратили окружение нашей части Сумской области и желание оккупировать столицу региона, город Сумы. Кто-то говорил о том, что мы разыгрываем карту для диалога. Какого диалога? Этот кое-кто - это был Путин. Мы не разыгрываем никакие карты. Мы очень открыты с нашими партнерами. Мы сказали, как дипломатично мы идем к справедливому миру и к окончанию войны. И всех пригласили на площадку формулы мира или саммита мира, поддерживая ее или просто говоря об этом - сказал Зеленский.

Также он заявил, что верит в достижение целей операции в курской области.

Их больше, чем те, о которых я вам сказал публично. Теперь, как это влияет на то, что будет уменьшаться войско на территории Украины, что путин будет перебрасывать эти войска на курскую область. Мне кажется, что это очень важный вывод. Это одна из целей этой операции - показать реальность, кто такой путин и те государства, которые еще не поняли, чего он пришел с оккупацией на территорию нашего государства. Я думаю, что они уже поняли. Показать их обществу также, что для путина дороже - оккупация территории Украины, или защита своего населения. И я очень рад, что все о чем я говорил партнерам, мы на практике сейчас это показали. Он до сих пор думает, как удержать захваченные территории, и не думает, как правильно защищать своих людей. Он бомбит сейчас свои села. Просто браво. Его люди там говорят, они в шоке, что они верили в этого демона. Просто вы поймете, какое лицо он сейчас показывает своему обществу. Нашим ребятам надо держаться, они молодцы. Единственный минус в этой операции, что я не могу назвать и поблагодарить все бригады. Я их все знаю - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые медиа изображают события на курщине как такие, что Украина в очередной раз удивляет, а Россия в очередной раз в своем репертуаре - показывают, как государство-агрессор относится к своим гражданам, которых называет "население", как именно Россия своих "не бросает", как их солдаты мародерят свои же магазины.