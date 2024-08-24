Зеленський: Україна вкотре дивує, росія вкотре у своєму репертуарі - так змальовують події на курщині світові медіа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світові медіа змальовують події на курщині як такі, що Україна вкотре дивує, а росія вкотре у своєму репертуарі - показують, як держава-агресор ставиться до своїх громадян, яких називає "насєлєніє", як саме росія своїх "нє бросаєт", як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Про це Зеленський заявив у зверненні до Дня Незалежності України, передає УНН.

Україна вкотре дивує. росія вкотре у своєму репертуарі. Так загалом змальовують події на курщині світові медіа. Показують, як росія ставиться до своїх громадян, яких називає "насєлєніє". Як саме росія своїх "нє бросаєт". Як їхні солдати мародерять свої ж магазини. Так виглядає путінська росія в очах усього світу. І так само весь світ бачить, як наші воїни дають місцевим людям воду, їжу, ліки, а ті кажуть: "Добре, що тепер тут ви, а не кадирівці". Так виглядає гідність України. Цивілізованість. Чеснота нашої незалежності