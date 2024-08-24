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Зеленський: хто хоче сіяти зло в Україні, пожинатиме плоди на своїй території

Київ • УНН

 • 25658 перегляди

Президент Зеленський у зверненні до Дня Незалежності наголосив: хто хоче сіяти зло в Україні, пожинатиме його плоди на своїй території.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності України наголосив, що той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території, пише УНН.

Дорогий народе! Українці завжди повертають борги. І той, хто зичив нашій землі лиха, отримає його у себе вдома. З відсотками. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Це не пророцтво, не злорадство, не сліпа помста, це – закономірність. Справедливість. Бумеранг для зла. І його запуск розпочався неподалік місця, де я записую це звернення. Сумщина. Могриця. Річка Псел. Кілька кілометрів від нашого кордону. Кордону між Україною та неволею, між життям і смертю. Кордону між незалежною європейською державою й терористичною організацією номер один у світі

- сказав Зеленський.

Деталі

Президент вказав, що "913 днів тому зокрема й через Сумщину росія пішла на нас війною". "Порушила не лише суверенні кордони, а й межі жорстокості та здорового глузду. Безмежно прагнучи одного: знищити нас. Натомість сьогодні ми відзначаємо 33-й День Незалежності України. А те, що ніс на нашу землю ворог, тепер вернулося в його дім. І той, хто хотів перетворити наші землі на буферну зону, має думати, аби його країна не стала буферною федерацією", - вказав Зеленський.

Глава держави підкреслив: "Так відповідає незалежність". "Відплачує за наших мирних громадян, на яких летять КАБи й "кинджали", за наших посивілих батьків, за наших дітей, що змушені навчатися під землею. За всіх наших людей, які воліли б ніколи в житті не знати назв цих проклятих місць: "Саваслейка", "Оленья", "Енгельс". Але, на жаль, українці їх знають. А тому й наш ворог знатиме, що таке відплата по-українськи. Гідна, симетрична, далекобійна. Знатиме, що в кожну точку рф, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь", - зазначив Зеленський.

Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців з Днем Незалежності з Сумщини24.08.24, 09:30 • 20616 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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