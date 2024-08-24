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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Зеленский: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать плоды на своей территории

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 06:40  •  4090 просмотра

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Президент Зеленский в обращении ко Дню Независимости подчеркнул: кто хочет сеять зло в Украине, будет пожинать его плоды на своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины отметил, что тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории, пишет УНН.

Дорогой народ! Украинцы всегда возвращают долги. И тот, кто желал нашей земле беды, получит ее у себя дома. С процентами. Тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории. Это не пророчество, не злорадство, не слепая месть, это - закономерность. Справедливость. Бумеранг для зла. И его запуск начался неподалеку от места, где я записываю это обращение. Сумщина. Могрица. Река Псел. Несколько километров от нашей границы. Границы между Украиной и неволей, между жизнью и смертью. Границы между независимым европейским государством и террористической организацией номер один в мире

- сказал Зеленский.

Детали

Президент указал, что "913 дней назад в том числе и через Сумскую область россия пошла на нас войной". "Нарушила не только суверенные границы, но и границы жестокости и здравого смысла. Безгранично стремясь к одному: уничтожить нас. Вместо этого сегодня мы отмечаем 33-й День Независимости Украины. А то, что нес на нашу землю враг, теперь вернулось в его дом. И тот, кто хотел превратить наши земли в буферную зону, должен думать, чтобы его страна не стала буферной федерацией", - указал Зеленский.

Глава государства подчеркнул: "Так отвечает независимость". "Отвечает за наших мирных граждан, на которых летят КАБы и "кинжалы", за наших поседевших родителей, за наших детей, вынужденных учиться под землей. За всех наших людей, которые предпочли бы никогда в жизни не знать названий этих проклятых мест: "Саваслейка", "Оленья", "Энгельс". Но, к сожалению, украинцы их знают. А потому и наш враг будет знать, что такое возмездие по-украински. Достойное, симметричное, дальнобойное. Будет знать, что в каждую точку рф, которая является источником опасности для жизни нашего государства и наших людей, рано или поздно прилетит украинский ответ", - отметил Зеленский.

Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців з Днем Незалежності з Сумщини24 августа 2024, 06:30 • 4832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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