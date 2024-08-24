Зеленский записал видеообращение с поздравлением украинцев с Днем Независимости из Сумской области
Киев • УНН
Президент Украины записал видеообращение ко Дню Независимости на Сумщине. Зеленский отметил справедливое возмездие врагу и несокрушимость украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам из Сумской области с поздравлением с Днем Независимости Украины, пишет УНН.
Украина. Наша земля. Дана Богом. Целованная солнцем. Заколисанная ветрами. Закаленная огнем. Защищенная своими сыновьями и дочерьми. Ни с чем ее невозможно спутать. Никому ее невозможно отдать. С Днем Независимости Украины!
По словам Главы государства, он записал это обращение из Сумской области, показав кадры из разных уголков страны.