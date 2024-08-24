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Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців з Днем Незалежності з Сумщини

Київ • УНН

 • 20616 перегляди

Президент України записав відеозвернення до Дня Незалежності на Сумщині. Зеленський наголосив на справедливій відплаті ворогу та незламності українського народу.

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із Сумщини з привітанням з Днем Незалежності України, пише УНН.

Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України!

- підписав Президент відеозвернення.

Зі слів Глави держави, він записав це звернення з Сумщини, показавши кадри з різних куточків країни.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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