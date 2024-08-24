Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців з Днем Незалежності з Сумщини
Київ • УНН
Президент України записав відеозвернення до Дня Незалежності на Сумщині. Зеленський наголосив на справедливій відплаті ворогу та незламності українського народу.
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із Сумщини з привітанням з Днем Незалежності України, пише УНН.
Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України!
Зі слів Глави держави, він записав це звернення з Сумщини, показавши кадри з різних куточків країни.