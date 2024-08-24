Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців з Днем Незалежності з Сумщини

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців із Сумщини з привітанням з Днем Незалежності України, пише УНН.

Україна. Наша земля. Дана Богом. Цілована сонцем. Заколисана вітрами. Загартована вогнем. Захищена своїми синами й доньками. Ні з чим її неможливо сплутати. Нікому її неможливо віддати. З Днем Незалежності України!