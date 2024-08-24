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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: Украина в очередной раз удивляет, россия в очередной раз в своем репертуаре - так изображают события на курщине мировые медиа

Зеленский: Украина в очередной раз удивляет, россия в очередной раз в своем репертуаре - так изображают события на курщине мировые медиа

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 07:28  •  13883 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что мировые медиа показывают контраст между действиями Украины и России на Курщине. Он подчеркнул цивилизованность украинских воинов и недостойное отношение России к собственным гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые медиа изображают события на курщине как такие, что Украина в очередной раз удивляет, а россия в очередной раз в своем репертуаре - показывают, как государство-агрессор относится к своим гражданам, которых называет "население", как именно россия своих "не бросает", как их солдаты мародерят свои же магазины. Об этом Зеленский заявил в обращении ко Дню Независимости Украины, передает УНН.

Украина в который раз удивляет. россия в который раз в своем репертуаре. Так в целом изображают события на курщине мировые медиа. Показывают, как россия относится к своим гражданам, которых называет "население". Как именно россия своих "не бросает". Как их солдаты мародерят свои же магазины. Так выглядит путинская россия в глазах всего мира. И так же весь мир видит, как наши воины дают местным людям воду, еду, лекарства, а те говорят: "Хорошо, что теперь здесь вы, а не кадыровцы". Так выглядит достоинство Украины. Цивилизованность. Добродетель нашей независимости

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины отметил, что тот, кто хочет сеять на нашей земле зло, будет пожинать его плоды на своей территории.

Павел Башинский

Павел Башинский

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