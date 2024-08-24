Дуда: "россия должна понимать: кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что россия должна осознавать, что нападая на независимое государство, она также будет нести потери. Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.

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Я скажу так: если кто-то на кого-то нападает, то он должен принимать во внимание, что также будет иметь потери. И глуп тот, кто этого не принимает во внимание. Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой и российские войска будут выходить из Украины, если будет так, что украинские войска будут тогда атаковать российские войска, которые будут уходить из Украины, то я первым возьмусь за телефон и позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бейте их, когда они уходят. Я могу обещать это российским солдатам. Но пока россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то она должна понимать: кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет - сказал Дуда.

Зато Президент Украины Владимир Зеленский в шутку ответил Дуде: "а если будет занято? Так бывает, ты сам президент и я президент - ты мне звонишь, а у меня занято".

Дуда ответил, что будет звонить пока не дозвонится.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.