Дуда: "россия должна понимать: кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет"
Киев • УНН
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что россия должна осознавать потери от нападения на Украину. Он пообещал защитить российских солдат, если они покинут территорию Украины.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что россия должна осознавать, что нападая на независимое государство, она также будет нести потери. Об этом Дуда заявил во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, передает УНН.
Детали
Я скажу так: если кто-то на кого-то нападает, то он должен принимать во внимание, что также будет иметь потери. И глуп тот, кто этого не принимает во внимание. Если будет так, что россияне сделают то, что должны сделать, то есть вернутся домой и российские войска будут выходить из Украины, если будет так, что украинские войска будут тогда атаковать российские войска, которые будут уходить из Украины, то я первым возьмусь за телефон и позвоню Владимиру Зеленскому и скажу: не бейте их, когда они уходят. Я могу обещать это российским солдатам. Но пока россия атакует Украину на войне, которую сама начала, то она должна понимать: кто с мечом приходит, тот от меча и погибнет
Зато Президент Украины Владимир Зеленский в шутку ответил Дуде: "а если будет занято? Так бывает, ты сам президент и я президент - ты мне звонишь, а у меня занято".
Дуда ответил, что будет звонить пока не дозвонится.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть несколько результатов проведения операции в курской области, в частности пополнение обменного фонда и остановка операции рф по нападению на Сумскую область.