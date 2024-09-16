Португалия попросила помощи Еврокомиссии из-за лесных пожаров

Португалия в понедельник обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить больше пожарных самолетов, поскольку в центральных и северных регионах страны бушуют по меньшей мере 15 пожаров. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Более 800 пожарных боролись с пожарами в северо-западном районе Авейру, а полиция перекрыла автомагистрали, в том числе участок главной магистрали между столицей Лиссабоном и Порту, и эвакуировала несколько деревень.

Власти заявили, что развернули в этом районе восемь самолетов, которые сбрасывают воду.

Правительство страны обратилось к Европейской Комиссии с просьбой предоставить дополнительные самолеты в рамках механизма гражданской защиты ЕС, известного как RescEU.

Мэр Альбергарии-а-Велья Антонио Лурейро сообщил информационному агентству Lusa, что огонь сжег два дома и бушует в промышленном и жилом периметре города с населением около 25 000 человек.

В целом, по словам чиновников, 1500 пожарных были задействованы по всей стране, а температура превысила 30 градусов по Цельсию на выходных и, как ожидается, будет оставаться высокой в понедельник и вторник.

В Португалии и соседней Испании зафиксировано меньше пожаров, чем обычно, после дождливого начала года.

Напомним

На юге Польши ухудшилась ситуация с наводнениями, погибли два человека. Премьер-министр Дональд Туск поручил подготовить средства для помощи и обратиться за поддержкой к ЕС.