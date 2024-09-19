Клименко предложил Португалии помощь украинских спасателей в тушении лесных пожаров в Португалии

Министр внутренних дел Игорь Клименко по поручению Президента Украины встретился с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машадом. Министр предложил Португалии помощь украинских спасателей в тушении пожаров в стране, которые охватили центральную и северную части страны. Об этом Клименко написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Португалия сейчас страдает от масштабных пожаров, которые охватили центральную и северную части страны. К сожалению, есть погибшие и травмированные. Жара и шквальный ветер затрудняют тушение огня. Поэтому предложил господину Послу помощь от украинских спасателей. ГСЧС имеет специализированный пожарный самолет и подготовленных специалистов для работы в таких условиях - написал Клименко.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения украинские спасатели получили уникальный опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций и Украина готова помогать партнерам в беде.

Напомним,

Португалия в понедельник обратилась к Еврокомиссии с просьбой предоставить больше пожарных самолетов, поскольку в центральных и северных регионах страны бушуют по меньшей мере 15 пожаров.