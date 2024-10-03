Клименко принял участие в заседании министров внутренних дел G7: очерчены новые направления сотрудничества

Министр внутренних дел Игорь Клименко принял участие в заседании министров внутренних дел стран G7, где они обсудили вопросы безопасности и векторы сотрудничества. Об этом Клименко сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

Принял участие в заседании Министров внутренних дел стран G7. Обсудили вопросы безопасности и определили векторы дальнейшего сотрудничества. Рассказал о работе органов системы МВД Украины в условиях полномасштабной войны - написал Клименко.

Он сообщил, что сотрудники ГСЧС более 177 тысяч раз участвовали в ликвидации последствий вражеских обстрелов, а полицейские задокументировали более 128 тысяч военных преступлений.

Напомним

Министр внутренних дел Игорь Клименко по поручению президента Украины встретился с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машадом. Министр предложил Португалии помощь украинских спасателей в тушении пожаров в стране, которые охватили центральную и северную части страны.

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