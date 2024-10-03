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Клименко принял участие в заседании министров внутренних дел G7: очерчены новые направления сотрудничества

Клименко принял участие в заседании министров внутренних дел G7: очерчены новые направления сотрудничества

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 15:03  •  155 просмотра

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обсудил вопросы безопасности и направления сотрудничества на встрече G7. Он рассказал о работе МВД в условиях войны, в частности о ликвидации последствий обстрелов и документировании военных преступлений.

Министр внутренних дел Игорь Клименко принял участие в заседании министров внутренних дел стран G7, где они обсудили вопросы безопасности и векторы сотрудничества. Об этом Клименко сообщил в своем Telegram, пишет УНН.

Принял участие в заседании Министров внутренних дел стран G7. Обсудили вопросы безопасности и определили векторы дальнейшего сотрудничества. Рассказал о работе органов системы МВД Украины в условиях полномасштабной войны

- написал Клименко. 

Он сообщил, что сотрудники ГСЧС более 177 тысяч раз участвовали в ликвидации последствий вражеских обстрелов, а полицейские задокументировали более 128 тысяч военных преступлений.

Напомним 

Министр внутренних дел Игорь Клименко по поручению президента Украины встретился с чрезвычайным и полномочным послом Португалии в Украине Антониу Вашку Алвеш Машадом. Министр предложил Португалии помощь украинских спасателей в тушении пожаров в стране, которые охватили центральную и северную части страны. 

Шмыгаль встретился с администратором USAID: говорили о восстановлении энергетики и реформе таможни2 октября 2024, 15:32 • 14136 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Войнаполитика
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
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