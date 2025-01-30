Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта
Київ • УНН
Президент Європейської ради повідомив про готовність країн-членів НАТО в ЄС збільшити оборонні витрати понад 2% ВВП. З 2022 року військові витрати вже зросли на 30%.
Країни ЄС, члени НАТО, ймовірно збільшать свої витрати на оборону вище нинішнього рівня у 2% ВВП.
Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю португальському мовнику RTP, повідомляє УНН.
Деталі
Кошта наголосив, що Європа вже понад десятиліття поступово намагається збільшити оборонні витрати, і цей процес триває. Він згадав, що 23 країни ЄС, які є членами НАТО, уже досягли рівня 2% ВВП на оборону, а з 2022 року витрати зросли на 30%.
У 2014 році союзники вирішили збільшити інвестиції в оборону до 2 відсотків свого валового внутрішнього продукту
Середні військові витрати 23 держав Євросоюзу, які також є союзниками по НАТО, вже досягли двох відсотків. І особливо з 2022 року в нас загалом дуже значне зростання: на 30 відсотків збільшилися інвестиції в оборону..Я вважаю, що серед членів є консенсус щодо продовження цього шляху
Ідея про те, що "на наступному засіданні НАТО, у червні, буде встановлено мету вище 2 відсотків", начебто залишається.
У такому разі додана вартість, яку ЄС може запропонувати державам-членам, полягає в іншому — у "допомозі в раціоналізації інвестицій", визначенні "рамок спільних можливостей", підвищенні "ефективності витрат" завдяки спільним закупівлям, стандартизації обладнання та усуненню його непрацездатності.
Нагадаємо
Литва, Естонія, Латвія та Польща закликають ЄС збільшити військові витрати до 3% ВВП. Країни пропонують використати спільні запозичення та виділити 50 млрд євро на виробництво артилерії.