Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта

Країни ЄС, члени НАТО, ймовірно збільшать свої витрати на оборону вище нинішнього рівня у 2% ВВП.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю португальському мовнику RTP, повідомляє УНН.

Деталі

Кошта наголосив, що Європа вже понад десятиліття поступово намагається збільшити оборонні витрати, і цей процес триває. Він згадав, що 23 країни ЄС, які є членами НАТО, уже досягли рівня 2% ВВП на оборону, а з 2022 року витрати зросли на 30%.

Середні військові витрати 23 держав Євросоюзу, які також є союзниками по НАТО, вже досягли двох відсотків. І особливо з 2022 року в нас загалом дуже значне зростання: на 30 відсотків збільшилися інвестиції в оборону..Я вважаю, що серед членів є консенсус щодо продовження цього шляху