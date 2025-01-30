Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта

ukenru
09:48 • 56376 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111877 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111056 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130856 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162243 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214261 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172808 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151108 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125010 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128572 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132666 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130113 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132001 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126220 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181736 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180260 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312244 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339726 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274390 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33398 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 66262 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 67012 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130113 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101672 перегляди
Актуальне
Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта

Європейскі країни НАТО збільшать витрати на оборону до 2% - Кошта

Київ • УНН

 • 28012 перегляди

Президент Європейської ради повідомив про готовність країн-членів НАТО в ЄС збільшити оборонні витрати понад 2% ВВП. З 2022 року військові витрати вже зросли на 30%.

Країни ЄС, члени НАТО, ймовірно збільшать свої витрати на оборону вище нинішнього рівня у 2% ВВП.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв’ю португальському мовнику RTP, повідомляє УНН.

Деталі 

Кошта наголосив, що Європа вже понад десятиліття поступово намагається збільшити оборонні витрати, і цей процес триває. Він згадав, що 23 країни ЄС, які є членами НАТО, уже досягли рівня 2% ВВП на оборону, а з 2022 року витрати зросли на 30%.

У 2014 році союзники вирішили збільшити інвестиції в оборону до 2 відсотків свого валового внутрішнього продукту

- почав він із пояснення. 

Середні військові витрати 23 держав Євросоюзу, які також є союзниками по НАТО, вже досягли двох відсотків. І особливо з 2022 року в нас загалом дуже значне зростання: на 30 відсотків збільшилися інвестиції в оборону..Я вважаю, що серед членів є консенсус щодо продовження цього шляху

- зазначив він.

Ідея про те, що "на наступному засіданні НАТО, у червні, буде встановлено мету вище 2 відсотків", начебто залишається. 

У такому разі додана вартість, яку ЄС може запропонувати державам-членам, полягає в іншому — у "допомозі в раціоналізації інвестицій", визначенні "рамок спільних можливостей", підвищенні "ефективності витрат" завдяки спільним закупівлям, стандартизації обладнання та усуненню його непрацездатності.

Нагадаємо 

Литва, Естонія, Латвія та Польща закликають ЄС збільшити військові витрати до 3% ВВП. Країни пропонують використати спільні запозичення та виділити 50 млрд євро на виробництво артилерії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу
latviiaЛатвія
natoNATO
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
lytvaЛитва
antonio-kostaАнтоніу Кошта
estoniiaЕстонія
polshchaПольща

Звернутися з питань розміщення реклами