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Чотири країни ЄС пропонують подвоїти оборонні витрати до 100 млрд євро

Чотири країни ЄС пропонують подвоїти оборонні витрати до 100 млрд євро

Київ • УНН

 • 33108 перегляди

Литва, Естонія, Латвія та Польща закликають ЄС збільшити військові витрати до 3% ВВП. Країни пропонують використати спільні запозичення та виділити 50 млрд євро на виробництво артилерії.

Чотири держави-членів ЄС, що межують із росією, вбачають необхідність подвоїти витрати на оборону на суму розміром не менше 100 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

У підготовленому Литвою, Естонією, Латвією та Польщею документі міститься заклик до ЄС використовувати спільні запозичення, дозволити Європейському інвестиційному банку витрачати кошти на основні потреби оборони та співпрацювати з європейськими партнерами за межами блоку, що, очевидно, є відсиланням до Великої Британії.

Згідно з оцінками, у 2024 році військові витрати на оборону становитимуть приблизно 326 млрд євро, проте ця сума має зрости вдвічі, якщо блок хоче досягти цільового показника витрат у розмірі щонайменше 3% від валового внутрішнього продукту, а також бути готовим до "надзвичайних військових обставин".

Наразі ЄС готує нову оборонну стратегію, і лідери блоку мають неформально зустрітися в понеділок у Брюсселі, щоб внести свої пропозиції.

Цей проект має бути представлений у березні, а ухвалити план планується до кінця року. Хоча більшість держав-членів згодні з необхідністю переглянути оборонні можливості Європи, промисловість і загальну готовність, держави-члени блоку мають різні погляди на те, як це зробити.

Деякі країни, зокрема Німеччина, довгий час чинили опір використанню спільних запозичень з метою оборони. Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб країни НАТО витрачали 5% ВВП на оборону, що є рівнем, якого навіть США нині не досягають.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що ЄС необхідно інвестувати щонайменше 500 млрд євро в оборону впродовж наступного десятиліття, однак у документі, з яким ознайомився Bloomberg, ідеться про те, що існують нагальні потреби, які не можуть чекати до наступного бюджетного циклу в 2028 році.

ЄС та НАТО вимагають від України забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ - Стефанішина30.01.25, 14:51 • 28920 переглядiв

Згідно з документом, вимоги ЄС включають щонайменше 50 млрд євро для нарощування виробництва артилерії та стратегічних запасів.

У документі також йдеться про те, що до інших головних пріоритетів слід віднести створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, зміцнення кордонів блоку з росією та білоруссю, а також розширення можливостей з перекидання та розгортання сил.

ЄС повинен тісно співпрацювати з НАТО і гарантувати, що його стандарти і цілі узгоджені і тісно пов'язані з нормами і цілями військового альянсу, заявили чотири держави-члени. У зв'язку з цим вони стверджують, що ЄС міг би розглянути можливість встановлення цільових показників щодо нарощування потенціалу для критично важливих спроможностей, таких як ППО, боєприпаси і засоби радіоелектронної боротьби, які можна було б швидко розгорнути у визначені терміни.

Нагадаємо 

Єврокомісар з питань оборони закликав країни НАТО швидше збільшувати запаси озброєнь. ЄС готує "план промислового виробництва" та розгляне можливість використання заморожених російських активів для фінансування.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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