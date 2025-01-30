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ЄС та НАТО вимагають від України забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ - Стефанішина

ЄС та НАТО вимагають від України забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ - Стефанішина

Київ • УНН

 • 28920 перегляди

Європейські партнери вимагають забезпечити ефективну роботу АОЗ і ДОТ з повноцінним керівництвом. Віцепрем'єрка Стефанішина наголосила на важливості виконання зобов'язань та уникнення агресивної комунікації.

Європейські партнери та НАТО висувають чітку вимогу до України щодо роботи Агентства оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператора тилу (ДОТ). Ключова умова - ці відомства мають мати повноцінне керівництво, а взяті на себе зобов’язання - виконуватись. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Ключове, що є довіра до України і ключова вимога, що ці агенції мають функціонувати, зобов'язання мають виконуватись, інституції має бути дві і в інституціях має бути мають бути керівники

- зазначила Стефанішина.

"Очевидно, що НАТО жодним чином не займає ніяких сторін, не підтримує ті чи інші сторони або певних осіб, чи це виконуючий обов'язків керівника агентства, чи це колишня керівниця пані колишня керівниця Агентства (Арсен Жумаділов - ред.) або відсторонена керівниця (Марина Безрукова - ред.). Це немає значення, є ключові принципи", - додала Стефанішина.

Вона також зазначила, що агресивна публічна комунікація навколо цього питання не допомагає як всередині країни, так і назовні.

Нагадаємо 

Арсен Жумаділов тимчасово очолив Агенцію оборонних закупівель та працює над покращенням закупівельних процесів. Після аналізу ситуації він надасть пропозиції міністру оборони щодо можливих змін.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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