Жумаділов заявив, що очолив Агенцію оборонних закупівель тимчасово, новий керівник буде згодом

В Агенції оборонних закупівель згодом буде новий очільник, а тимчасовий керівник Арсен Жумаділов наразі працює над пропозиціями для Міністерства оборони щодо покращення закупівельних процесів. Про це Жумаділов розповів в ефірі Радіо Свобода, передає УНН.

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Жумаділов наразі працює разом із відстороненою від посади Мариною Безруковою.

Він уточнив, що поки не йдеться про передачу справ, адже вона не звільнена, а лише усунена від управління.

Жумаділов також повідомив, що перебуває у відпустці на своєму основному місці роботи – в Державному операторі тилу (ДОТ).

За його словами, міністр оборони Рустем Умєров запропонував йому очолити Агенцію 24 січня. Умєров запропонував йому очолити АОЗ, бо Агенція схожа на ДОТ у регулюванні діяльності.

"Я - тимчасово виконуючий обов‘язки керівника, моє основне місце роботи у Державному апараті тилу. Необхідно провести деякі заходи для того, шоб побудувати тут роботу більш ефективно. Переконатись в тому, що всі процеси належно побудовані та готові до того, щоб забезпечувати наше військо якнайкраще", - сказав Жумаділов.

Посадовець зазначив, що це стосується всього закупівельного процесу. За його словами, необхідно проаналізувати ситуацію, яка відбувається, і сформувати певне бачення щодо можливих змін. Він уточнив, що це бачення буде запропоноване ним і передане на розгляд міністру. Після цього рішення щодо постійного керівника Агенції оборонних закупівель має ухвалювати міністерство, а те, як саме воно визначатиметься з цим питанням, залежить вже від Міністерства оборони.

Нагадаємо

24 січня міністр оборони України Рустем Умєров після скандалу із закупівлями зброї анонсував звільнення свого заступника та зміну керівниці Агентства оборонних закупівель.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря.