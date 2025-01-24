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Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель

Скандал із закупівлями зброї: Умєров знайшов винних - звільняє заступника та змінює керівництво оборонних закупівель

Київ • УНН

 • 37679 перегляди

Міністр оборони Умєров ініціював звільнення заступника Кліменкова та не продовжив контракт з Безруковою через скандал із закупівлями зброї. Новим директором АОЗ призначать Арсена Жумаділова.

Міністр оборони України Рустем Умєров після скандалу із закупівлями зброї анонсував звільнення свого заступника та зміну керівниці Агентства оборонних закупівель. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами Умєрова, єдиний критерій, який Міністерство оборони ставить перед Агентством оборонних закупівель — вчасно і в повному обсязі забезпечити фронт усім необхідним озброєнням.

"На жаль, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами ми отримали політичні ігри, "зливи" контрактів, "злив" інформації (правоохоронці обовʼязково ще перевірять ці факти), піар бездіяльності та невиконання КРІ підпорядкованим підприємством МОУ", — написав Умєров.

За його словами, закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на "Амазон", "де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників".

"А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", — написав міністр оборони.

Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто нібито не впорався з роботою.

Він подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова. Міністерство також вирішило не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

Крім того, Міністерство відкликає двох представників держави з Наглядової ради.

Перезапуск Наглядової ради заплановано найближчим часом.

Новим директором Агенції з оборонних закупівель (АОЗ) призначать Арсена Жумаділова.

Умєров зауважив, що цього року АОЗ і ДОТ отримали однакові умови, але лише одна агенція виконала роботу, тоді як інша створювала лише медійний шум.

Нагадаємо

Як писали ЗМІ, у перші тижні перебування на посаді Безрукова підписала контракт щодо мін. Влітку стало очевидно, що завод не може вчасно виготовити міни. Тоді заступник міністра Дмитро Кліменков попросив АОЗ продовжити терміни постачання за контрактом. Безрукова відповіла відмовою. Згодом Агентству вдалося отримати кошти за браковані боєприпаси і купити в інших виробників, однак було втрачено час.

У листопаді Міноборони заявило, що активно розслідує причини несправності 120-міліметрових мін.

Додамо

16 грудня 2024 року міністр оборони Рустем Умєров змінив статути Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та ДОТ.

Ці зміни, ухвалені за день до початку роботи Наглядової ради АОЗ, фактично дозволили керівництву Міноборони здійснювати ручне управління агенціями. Відтепер закупівлі можна контролювати напряму, минаючи їхніх керівників та наглядові ради. Раніше Умєров уже намагався ліквідувати АОЗ, об'єднавши її з ДОТ, аби замінити керівництво агенцій на більш лояльне.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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