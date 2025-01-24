Скандал с закупками оружия: Умеров нашел виновных - увольняет заместителя и меняет руководство оборонных закупок

Министр обороны Украины Рустем Умеров после скандала с закупками оружия анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководительницы Агентства оборонных закупок. Об этом он написал на странице в Facebook, передает УНН.

По словам Умерова, единственный критерий, который Министерство обороны ставит перед Агентством оборонных закупок - вовремя и в полном объеме обеспечить фронт всем необходимым вооружением.

"К сожалению, за последние полгода вместо своевременного обеспечения армии боеприпасами мы получили политические игры, "сливы" контрактов, "слив" информации (правоохранители обязательно еще проверят эти факты), пиар бездействия и невыполнение КРІ подчиненным предприятием МОУ", - написал Умеров.

По его словам, закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с россией, почему-то превратились в "Амазон", "где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей".

"А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", - написал министр обороны.

Умеров принял решение отстранить всех, кто якобы не справился с работой.

Он подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова. Министерство также решило не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Кроме того, Министерство отзывает двух представителей государства из Наблюдательного совета.

Перезапуск Наблюдательного совета запланирован в ближайшее время.

Новым директором Агентства по оборонным закупкам (АОЗ) назначат Арсена Жумадилова.

Умеров отметил, что в этом году АОЗ и ГОТ получили одинаковые условия, но только одно агентство выполнило работу, тогда как другое создавало только медийный шум.

Напомним

Как писали СМИ, в первые недели пребывания в должности Безрукова подписала контракт по минам. Летом стало очевидно, что завод не может вовремя изготовить мины. Тогда заместитель министра Дмитрий Клименков попросил АОЗ продлить сроки поставки по контракту. Безрукова ответила отказом. Впоследствии Агентству удалось получить средства за бракованные боеприпасы и купить у других производителей, однако было потеряно время.

В ноябре Минобороны заявило, что активно расследует причины неисправности 120-миллиметровых мин.

Добавим

16 декабря 2024 года министр обороны Рустем Умеров изменил уставы Агентства оборонных закупок (АОЗ) и ДОТ.

Эти изменения, принятые за день до начала работы Наблюдательного совета АОЗ, фактически позволили руководству Минобороны осуществлять ручное управление агентствами. Отныне закупки можно контролировать напрямую, минуя их руководителей и наблюдательные советы. Ранее Умеров уже пытался ликвидировать АОЗ, объединив его с ГОТ, чтобы заменить руководство агентств на более лояльное.